撞臉高嘉瑜！日本女孩「嘟嘴比愛心」甜喊競選加油　網驚：根本雙胞胎姊妹

▲日本女孩撞臉高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

還記得「撞臉」民進黨立委候選人高嘉瑜的日本女孩Masyuro嗎？她們不只五官神似，連髮型跟招牌嘟嘴表情都一模一樣，隨著大選將至，Masyuro也特別錄製一段影片祝福高嘉瑜競選順利，高嘉瑜31日透過臉書分享影片，並再次承諾一定帶她吃遍港湖，網友紛紛留言表示，「根本是雙胞胎姊妹阿！」、「這是18歲嘉瑜嗎？」、「這個是那個多重影分身術對吧？」

高嘉瑜今年1月時在臉書分享一位日本女孩的照片，「大眼嘟嘴」的樣子跟她極為神似，連她本人都驚呼，「有人問我這是不是我？真的有點像耶？連我媽都問我：這是你嗎？」原來這位日本女孩是一位時裝模特兒叫做Masyuro，看到Masyuro在推特說，「我想去台灣」，高嘉瑜馬上表示要帶她吃美食，「胖10公斤才能回日本！」

隨著大選將至，Masyuro在拍攝新戲之餘，也特別錄製一段影片送給高嘉瑜，影片中Masyuro用中文說，「加油！祝你心想事成」不但綁著高嘉瑜最喜歡的公主頭，還比出招牌表情「嘟嘴比愛心」的招牌表情，讓網友直呼「卡娃伊！」

高嘉瑜也在臉書表示，Masyuro最近演出了一部電影，她是女主角之一。在電影中，她出演一位腐敗政黨總幹事的學生，面對老師的欺騙，對政治深深失望，而「這段祝福影片為嘉瑜在2019寫下完美的句點，準備迎接2020新的開始！」高嘉瑜強調，「果然是我的好姐妹，期待Masyuro來台灣宣傳新電影」並承諾一定帶Masyuro吃遍港湖。

不過，高嘉瑜分享影片不到一個小時便將該篇PO文刪除，至於原因為何目前尚未得知。