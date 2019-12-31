朱立倫冒雨為「李氏姐妹」站台　李永萍：選民常抱怨找不到黃國昌

▲▼朱立倫為李永萍、李彥秀站台。（圖／翻攝自Facebook／李永萍，下同）

記者康心禹／綜合報導

新北市前市長朱立倫31日一早前往捷運南港展覽館站，陪同新北市第12選區立委候選人李永萍及台北市第4選區立委候選人李彥秀拜票，他說雙北是共同生活圈，民生汐止線、基隆輕軌通到南港等建設都要盡快完成，整個港湖的生活圈需要「李氏姐妹」共同合作。

朱立倫表示，他對「李氏姐妹」的選情充滿信心，若是兩人皆當選，整個港湖汐止生活圈全部都能夠合作起來，在空氣空汙、交通、環境等共同議題上可以共同努力，希望港湖的選民支持最美麗、腳踏實地的李彥秀，而李永萍更是在短時間內就讓大家非常肯定。

李永萍則表示，有很多汐止人因為小孩讀書的關係戶籍在港湖，所以她也來為李彥秀拉票，也感謝「最強母雞」朱立倫不畏風雨的前來站台，相信對她和李彥秀的選情有非常大的幫助。

李永萍還開玩笑說，她到汐止參選以後，常常聽到地方人士表示「好高興妳來汐止參選」，因為「我們終於不必去找李彥秀了」，選民認為現任立委（黃國昌）不太關心地方，有事情都找不到人，而李彥秀就像媽祖婆似的，拜託她什麼都立刻辦，選民因覺得不好意思及為了表達感謝之意，自動組織起來幫李彥秀拉票。