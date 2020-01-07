　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陪李永萍汐止掃街「當一日店長」　馬英九：蔡英文把兩岸關係搞得一塌糊塗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬英九陪李永萍掃街。（圖／翻攝Facebook／李永萍）

▲▼馬英九陪李永萍到忠順廟前發春聯。（圖／翻攝Facebook／李永萍，下同）

記者康心禹／綜合報導

選前最後衝刺，前總統馬英九7日陪同第11選區立委候選人李永萍到汐止掃街拜票，第一站先到老街的「海龍王魷魚羹」擔任一日店長，推廣庶民美食；第二站則是到忠順廟前發春聯，希望把喜氣發放給民眾，也祈求國民黨此次選情能夠順利。

面對記者詢問對林靜怡稱「主張統一恐構成叛國」的看法，馬英九表示，這是非常嚴重的指控，且是違反憲法的，憲法增修條文裡面有規定，為因應國家統一前的需要才會制定增修條文，可見國家統一是目前政策的一個選項，但是並沒有時間表，什麼時候做、用什麼方式做都留有討論的空間，對於林靜怡的說法表達嚴厲的譴責。

馬英九說，「從另一方面來看，這位女士還是蠻可愛的，因為她說出了民進黨內心的話，這就是民進黨內心的主張，所以蔡總統趕快出來滅火。」

▲▼馬英九陪李永萍掃街。（圖／翻攝Facebook／李永萍）

對於李永萍選情，馬英九則表示，「選情穩健，逐漸往上爬升」。他還說，「國民黨執政的話才可以真實的改善兩岸關係，讓兩岸人民同時獲利，不是為了哪一方；相反的，如果蔡總統連任的話，台灣會有風險，因為蔡總統真的不知道怎麼處理兩岸關係，一直到現在還搞得一塌糊塗。」

馬英九還說，「從一年前台大教授蘇宏達以違反社會秩序維護法被約談，之後陸續傳出多位民眾也被約談，昨天法院裁定並不構成犯罪，我覺得這實在是很過份，政策的討論怎麼會構成犯罪呢？民進黨要這樣打壓人民的言論自由到這樣的地步，是非常可恥、可恨的，我們要非常嚴厲的譴責。」

▲馬英九推廣庶民美食。（圖／翻攝Facebook／李永萍）

▲馬英九當「一日店長」推廣庶民美食。（圖／翻攝Facebook／李永萍）

ET快訊
冬天回歸！這地區明高溫「暴跌8°C」　下波冷空氣高山可能下雪
快訊／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」　踩踏事件爆傷
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打破「明文規定」！翁重鈞力挺林國慶　李佳芬：再給國民黨機會　

李佳芬東京看球沒見楊蕙如？　謝長廷PO照：有什麼好否認？

「你我朝夕相處，患難與共...」　嚴德發淚崩悼念沈一鳴

臉書第三度在台推「選舉大聲公」　1/11發送投票提醒通知

選舉公報他的政見「小到像螞蟻」　蔡育輝指控台南市選委會不公

陪李永萍汐止掃街「當一日店長」　馬英九：蔡英文把兩岸關係搞得一塌糊塗

陳其邁高舉5號手勢搶攻婦女票　呼籲票投陳明文

主動開口提「黑的王小姐」！李佳芬霸氣解密「國瑜關係」：何必做給外界看？

營業額掉1100萬！經理換6個都沒救　他曝飯店老闆「投韓理由」：同業挫累等

小英競選影片惹哭香港人！ 港人心痛呼籲：「請台灣人堅守民主」

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

打破「明文規定」！翁重鈞力挺林國慶　李佳芬：再給國民黨機會　

李佳芬東京看球沒見楊蕙如？　謝長廷PO照：有什麼好否認？

「你我朝夕相處，患難與共...」　嚴德發淚崩悼念沈一鳴

臉書第三度在台推「選舉大聲公」　1/11發送投票提醒通知

選舉公報他的政見「小到像螞蟻」　蔡育輝指控台南市選委會不公

陪李永萍汐止掃街「當一日店長」　馬英九：蔡英文把兩岸關係搞得一塌糊塗

陳其邁高舉5號手勢搶攻婦女票　呼籲票投陳明文

主動開口提「黑的王小姐」！李佳芬霸氣解密「國瑜關係」：何必做給外界看？

營業額掉1100萬！經理換6個都沒救　他曝飯店老闆「投韓理由」：同業挫累等

小英競選影片惹哭香港人！ 港人心痛呼籲：「請台灣人堅守民主」

打破「明文規定」！翁重鈞力挺林國慶　李佳芬：再給國民黨機會　

43歲劉謙近況曝！　「駝背+走路超慢」意外老態…網：適合去養老院

李佳芬東京看球沒見楊蕙如？　謝長廷PO照：有什麼好否認？

香水控注意！diptyque推出情人節限定「花都之水」　

陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起新北各區公所開放申辦

克里斯汀貝爾爆加盟《雷神4》　「索爾神級親屬團」＋1？

子瑜剛滿20歲達首投年齡！回台PTT台南鄉親興奮：投票所會暴動

聽海的聲音入睡！花東最新2座露營區啟用　掀開帳篷就是太平洋海景

《命運》主持人何篤霖加入伊林！　「銀髮族時代來了」：以後我要走秀

「你我朝夕相處，患難與共...」　嚴德發淚崩悼念沈一鳴

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

政治熱門新聞

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

還原黑鷹墜機內幕　「飛高一點就好了」

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

TIME：台灣選舉被惡毒演員炒作假訊息主導

郭台銘支持一芳：我有工廠的地方就有一芳的存在

「韓選情升溫3大亮點」　港媒：他逐漸擺脫庶民形象

影／韓國瑜公布1450反串韓粉證據

黃家屬盼長伴總長　同葬五指山公墓

「韓國瑜只會罵我」台下怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

黑鷹失事墜機　5人生還原因曝光

更多熱門

相關新聞

蔡育輝：台南市選委會淪為政黨打手？

蔡育輝：台南市選委會淪為政黨打手？

從來沒看過這樣子編排印製的選舉公報！台南市立委第一選區候選人蔡育輝指出，他依照登記表格上的尺寸製作政見，結果選舉公報唯獨他的政見小得「看不見」，相較起來第一選區的版面小很多，讓蔡育輝的政見欄更有如「被消失了」，他一定開先例請律師來告選委會違法。

陳其邁呼籲票投陳明文

陳其邁呼籲票投陳明文

馬英九當阿公了！馬唯中剖腹產下男娃

馬英九當阿公了！馬唯中剖腹產下男娃

柯文哲桃園掃街 「共榮」才是根本

柯文哲桃園掃街 「共榮」才是根本

「貪食蛇車隊」遭投訴　高警局：行政中立

「貪食蛇車隊」遭投訴　高警局：行政中立

關鍵字：

2020大選2020新北市立委李永萍馬英九林靜怡蘇宏達

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面