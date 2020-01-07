陪李永萍汐止掃街「當一日店長」　馬英九：蔡英文把兩岸關係搞得一塌糊塗

▲▼馬英九陪李永萍到忠順廟前發春聯。（圖／翻攝Facebook／李永萍，下同）

記者康心禹／綜合報導

選前最後衝刺，前總統馬英九7日陪同第11選區立委候選人李永萍到汐止掃街拜票，第一站先到老街的「海龍王魷魚羹」擔任一日店長，推廣庶民美食；第二站則是到忠順廟前發春聯，希望把喜氣發放給民眾，也祈求國民黨此次選情能夠順利。

面對記者詢問對林靜怡稱「主張統一恐構成叛國」的看法，馬英九表示，這是非常嚴重的指控，且是違反憲法的，憲法增修條文裡面有規定，為因應國家統一前的需要才會制定增修條文，可見國家統一是目前政策的一個選項，但是並沒有時間表，什麼時候做、用什麼方式做都留有討論的空間，對於林靜怡的說法表達嚴厲的譴責。

馬英九說，「從另一方面來看，這位女士還是蠻可愛的，因為她說出了民進黨內心的話，這就是民進黨內心的主張，所以蔡總統趕快出來滅火。」

對於李永萍選情，馬英九則表示，「選情穩健，逐漸往上爬升」。他還說，「國民黨執政的話才可以真實的改善兩岸關係，讓兩岸人民同時獲利，不是為了哪一方；相反的，如果蔡總統連任的話，台灣會有風險，因為蔡總統真的不知道怎麼處理兩岸關係，一直到現在還搞得一塌糊塗。」

馬英九還說，「從一年前台大教授蘇宏達以違反社會秩序維護法被約談，之後陸續傳出多位民眾也被約談，昨天法院裁定並不構成犯罪，我覺得這實在是很過份，政策的討論怎麼會構成犯罪呢？民進黨要這樣打壓人民的言論自由到這樣的地步，是非常可恥、可恨的，我們要非常嚴厲的譴責。」

▲馬英九當「一日店長」推廣庶民美食。（圖／翻攝Facebook／李永萍）