台中無黨議員尤碧鈴被控賄選當選無效　民進黨王立任遞補

▲遞補市議員的王立任表示平常心看待。（圖／取自臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員第2選區（梧棲、清水、沙鹿）無黨籍市議員尤碧鈴，去年議員選完後遭同選區的民進黨候選人王立任指控蔡姓椿腳以5百元行賄，台中地院一審宣布尤當選無效，尤不服上訴，31日台中高分院駁回，全案確定，由王立任遞補，民進黨議員席次也增至26席，市議會表示，收到內政部公文後會盡快辦理宣誓事宜。

▲尤碧鈴表示會持續服務地方。（圖／取自臉書）

可望獲得遞補的王立任上午表示，他以平常心看待，感謝海線鄉親這些年來的支持，他會和過去一樣，專注原本關切的教育文化，並配合蔡其昌副院長在中央、地方一條心，持續為海線地區鄉親爭取更多建設、資源，讓海線不會被邊緣化。

尤碧鈴指出，她雖然沒工作了，但會繼續服務，3年後再來，她無奈的說，很多不利於她的事證都是捕風捉影，「沒辦法，現在是他們執政」。

據了解，蔡姓椿腳涉嫌以每票5百元行賄選民，被台中地檢署聲請羈押並提起公訴，已判決3年6月徒刑，目前上訴二審中，台中地院認為蔡男行賄「不違背」尤碧鈴本意，判決尤當選無效。

市議會有65席議員，國民黨籍32人，無黨6人，親民黨1人，民進黨則由25人增至26人。

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