看完蘇啓誠檢討報告好心疼　前駐日代表：我們的良心哪裡去了？

▲馮寄台。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出在網路上操控輿論，間接釀成前大阪辦事處長蘇啓誠輕生，國民黨祭出新台幣100萬元的公開懸賞令，呼籲民眾踴躍協尋楊蕙如。前駐日代表馮寄台感嘆，蘇啓誠生前向外交部提交的自我檢討報告，他看了不下十次，每每讓人心疼，「我們的良心哪裡去了？」

2018年9月燕子颱風侵襲日本，大阪關西機場關閉，當時有數千名旅客和機場人員受困，有網友在網路發文表示自己求助日本大阪辦事處遭冷淡對待，此事遭轉發與報導後引發民眾不滿，經查證發現此消息是假新聞，但蘇啓誠卻在家中輕生了。

蘇啓誠家屬聲明，蘇啓誠遺書並未談到假新聞造成壓力，而是在完成上級交代的檢討報告後，在開會前一天表明不想受到羞辱，決定以死明志，並指出部分政治人物、媒體有不當批抨，及恣意誤導模糊事實真相。事後，楊蕙如遭檢調查出利用網路帶風向侮辱大阪辦事處，引發熱議。

▲楊蕙如曾點名蔡英文參加冰桶挑戰。（圖／翻攝周錫瑋臉書）

馮寄台投書《聯合新聞網》提出看法，首先，在大阪電車停駛、道路封閉、通訊中斷的狀況下，蘇啓誠除了帶同仁在辦事處待命，還能做什麼，憑什麼被懲罰？

對於大阪辦事處被批警覺性不足，馮寄台質疑，日本的天災通報系統是全球最先進的，不論地震、颱風等天災，電視、廣播和手機都24小時通報。

針對國人請辦事處代訂旅館，卻被指控態度不好，馮寄台提到，代表處詢問基本資料，這些流程都有可能被認為態度不好；關於陸方派車的爭論，他認為，蘇啓誠在那種情況下，如何得知有30位台灣人脫困？就算知道，在城已封閉、車輛管制下，根本不可能派員慰問，何況受困機場的台灣人更需要代表處關心。

對於蘇啓誠檢討自己未先知會外交部，逕自把相關訊息如實答覆媒體，馮寄台替蘇啓誠抱不平。馮寄台說，記者打電話到大阪辦事處詢問旅客滯留情況，辦事處據實以告卻被譴責。

看完蘇啓誠向外交部提交的自我檢討，馮寄台直言，一看就知道是被逼的，我們的良心哪裡去了？期盼司法找出元兇與真相，還給外交官們應有的尊嚴。

►超越藍綠，就靠她了