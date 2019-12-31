好康不間斷！　台南好停APP繳停車費優惠延續至2020年底

▲台南好停APP繳納路邊停車費的好康優惠延續到2020年底，民眾可多使用台南好停APP支付繳納路邊停車費。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市為幸福指數第4名的幸福城市，市長黃偉哲今再宣布一項好康優惠措施延續至2020年，凡使用台南好停APP繳納路邊停車費，享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣2元」的好康優惠，鼓勵民眾多多使用台南好停APP支付繳納路邊停車費。

市長黃偉哲表示，台南好停APP自2018年10月起提供加入會員線上繳納停車費的服務及優惠，第1筆停車費免費，第2筆起每筆持續折扣，優惠推出前，民眾使用行動支付繳費比例僅0.23％，至2019年12月使用率已上升至19％，成長逾80倍。

市長黃偉哲指出，若加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例已高達33％，顯示台南市在行動支付上的顯著成果，也由於優惠措施民眾普遍反應好評，市府決定再延長活動期間，希望讓民眾不只感到便利，也能持續享受幸福感。

交通局局長王銘德表示，使用行動支付繳停車費的好處多多，具省紙、省時等優點，而市面上APP支付載具的種類琳瑯滿目，使用者易產生選擇障礙，「台南好停APP」一次到位，不只享便利繳費服務，APP還提供即時路邊、路外停車場整合資訊，配合智慧路邊停車格建置，預計至2020年中旬，全台南市將會有7000格以上的即時路邊停車位資訊可於APP提供，佔所有收費停車格比例約60％，未來更將持續努力朝向智慧路邊停車格100％目標，讓民眾可以更方便找尋路邊停車位。

台南市停車管理處處長黃俊傑指出，為節省民眾繳納停車費的時間及手續，交通局響應市府政策，大力推動行動支付，除了一般常見的街口、Pi 拍錢包、friday錢包、橘子支付gamapay、停車大聲公及一卡通line pay等6款APP可線上繳納路邊停車費服務，為使停車繳費管道更加多元，交通局特別建立官方「台南好停APP」管道，並提供有感的停車繳費優惠，民眾只要於APP輸入車號或掃描繳費單條碼查詢停車費，即可選擇由信用卡扣款完成繳費，呼籲大家共同體驗、享受行動支付帶來的便利性。