台南好停APP手機繳停車費　優惠再延長半年

▲為提供台南市民朋友小確幸，台南市政府交通局延續台南好停APP繳費優惠活動至2019年6月30日，黃俊傑處長歡民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為提供台南市民小確幸，台南市交通局延續台南好停APP繳費優惠活動至2019年6月30日，凡下載「台南好停APP」加入會員使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場（含有開單之路外停車場）停車費，即享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣4元」的超省優惠，希望讓民眾不只感到便利，也能持續享受實質優惠。

台南市交通局局長林炎成表示，為節省民眾繳納停車費的時間及手續，交通局大力推動行動支付政策，自今年4月1日起，已提供PI拍錢包等5款APP線上繳納路邊停車費服務，為使停車繳費管道更加多元，交通局官方「台南好停APP」也加入行動支付行列，於APP輸入車號或掃描繳費單條碼查詢停車費，即可選擇由信用卡扣款完成繳費，並提供有感的停車繳費優惠，呼籲大家共同體驗、習慣行動支付帶來的便利性。

台南市停車管理處處長黃俊傑指出，為提升行動支付停車費使用率，「台南好停APP」除了既有提供停車場位置、費率、剩餘格位等資訊查詢，現已導入行動支付服務，凡下載「台南好停APP」加入會員使用專屬行動（線上）支付繳納台南市路邊停車場（含該處自行開單之路外停車場）停車費，至2019年6月30日止將享有第1筆停車費免費優惠，如繼續使用該行動支付，之後每筆停車費再給予折扣4元優惠。

黃俊傑處長表示，使用行動支付繳停車費的好處多多，具省紙、省時等優點，而市面上APP支付載具的種類琳瑯滿目，使用者易產生選擇障礙，「台南好停APP」一次到位，整合停車找位與繳費服務，讓民眾輕鬆好停、支付享優惠，請大家多加下載安裝使用。