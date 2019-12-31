「放棄愛與包容跟你拚了」　詹惟中讚韓國瑜辯論會表現：一定贏最少30萬票

▲詹惟中認為，韓國瑜在辯論會上的表現有備而來，氣色就是千軍萬馬。（圖／公視提供）

記者陳俊宏／綜合報導

2020總統大選唯一一場辯論會落幕，命理師詹惟中認為，國民黨總統候選人韓國瑜講話誠懇中帶點憤怒，「放棄愛與包容，跟你拚了」；總統蔡英文像「委婉的鄰家小女孩」，氣虛不知如何接招；親民黨候選人宋楚瑜則是「歡歡喜喜」。他也預言大選結果，韓可能贏超過60萬票，民進黨立委席次不會過半。

韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜三位總統候選人在辯論會上四度交鋒。韓國瑜金句連發猛攻，甚至批評部分媒體引發爭議；蔡英文面對攻勢，則是一一破解回擊；至於宋楚瑜左批蔡執政態度不要被派系綁架，也罵國民黨內鬥導致外人看不下去，被多數人評為表現最佳。

▲▼詹惟中說，韓國瑜講話時發自內心怒吼，眼神、態度讓人感動。（圖／公視提供）

2020大選民調即將封關，《ETtoday新聞雲》也搶先公布最終數據，「蔡賴配」以48.2%支持度領先「國政配」的27.9%、「宋湘配」的6.6%；民調校準後，蔡韓兩人支持度差距推估在11%到16%之間，其中值得注意的是，願意返鄉投票比率達84.3%，可能會是影響選情的一大變因。

《中國時報》報導，詹惟中認為，韓國瑜在辯論會上的表現有備而來，氣色就是千軍萬馬，完全不同於2、3個月被罵的態度，現在是「放棄愛與包容，跟你拚了！」他認為，韓講話時誠懇中帶點憤怒，發自內心怒吼，眼神、態度讓人感動。

▲▼詹惟中認為，蔡英文的表現像風度過人的「鄰家小女孩」。（圖／公視提供）

詹惟中表示，蔡英文的表現則像風度過人的「鄰家小女孩」，但感覺氣虛不知該如何接招；至於宋楚瑜則是歡喜歡喜，面對蔡、韓如小孩在爭吵，他出來說「你們都不對。」

詹惟中認為，韓國瑜的氣勢沸騰人心，絕對會贏得總統大選，贏的票數最少30萬票，甚至60萬票以上。至於在立委席次方面，他認為民進黨不會過半，國民黨也會贏得立院。

▼詹惟中評宋楚瑜的表現是「歡喜歡喜」。（圖／公視提供）