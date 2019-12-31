吳鳳科大電機工程系吳高漢第15屆技職之光　10張證照入袋

▲ 吳鳳科大電機系吳高漢考取室內配線(屋內線路裝修)乙級。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學電機工程系吳高漢榮獲教育部第15屆技職之光，亦是電機工程系連續五屆獲獎。吳高漢高中時期考取第一張技術士證照後發現透過證照訓練的學習方式不僅學習速度更快，也更容易理解所學內容。

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▲ 吳鳳科大電機系吳高漢獲頒教育部技職之光，右起教育部技職司楊玉惠司長、教育部潘文忠部長、吳鳳科大電機工程系吳高漢同學、范淑媛主任、朱榮祿老師。（圖／吳鳳科技大學提供）

吳高漢出身平凡，希望在大學習得一技之長，讓自己能畢業即快速就業以減輕家裡的負擔，高中畢業後，選擇就讀吳鳳科技大學電機系，主要原因是這裡有完整的電機相關證照設備與訓練場地，在老師的細心指導下取得機電整合乙丙級技術士證、室內配線(屋內線路裝修)乙丙級技術士、電腦硬體裝修乙丙級技術士、自來水管配管乙丙級技術士、AutoCAD 2015國際認證等近10張證照。

吳高漢同學今年六月已畢業，因為具有機電整合證照訓練的歷程，通過寶成國際集團的各項專業面試，順利錄取該集團旗下之歐利速精密工業股份有限公司。在短短的三個月內，從一位新人到同時負責兩個專案的工程師，這都要歸功於證照訓練下所奠立的基礎。

吳鳳科技大學電機系范淑媛主任表示，因為學長樹立了技職之光的典範，不用老師的苦口婆心說明，系上學生都主動找老師訂定考照歷程規劃，透過假日、夜間不斷的進行考照練習，充份運用時間，訂定明確目標，獲獎實至名歸。

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