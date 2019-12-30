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屏東千禧公園熱鬧跨年K歌夜　警守護安全不停歇

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▲屏東市千禧公園舉行跨年晚會，屏東警分局配合縣府文化處進行交通管制，籲請民眾配合 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市千禧公園舉行跨年晚會，屏東警分局配合縣府文化處進行交通管制，籲請民眾配合 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府主辦的2019年跨年活動，今年移師到屏東市千禧公園舉行，除了有 精采絕倫的晚會表演外，更有琳琅滿目的農產品及創意小物市集，轄區的屏東警分局配合縣府文化處已規畫各項交通管制措施，籲請民眾配合。

▲屏東市千禧公園舉行跨年晚會，屏東警分局配合縣府文化處進行交通管制，籲請民眾配合 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲周邊交道勘察。

警方說，跨年晚會，今年邀請到情歌王子李聖傑、暢銷歌姬黃妃、台語歌后孫淑媚、最夯的人氣樂團玖壹壹、滅火器等歌手場演出，精彩可期。

屏東警分局配合屏東縣政府文化處的規劃，將實施各項交通管制措施；1、廣東路段自廣東路456巷口至建豐路口路邊停車格已由文化處承租，請原停放車輛於12月30日23時提早駛離，以利活動使用；未駛離車輛將由拖吊車強制移置。

2、機車停車場劃設於千禧公園人行道二處，分別位於千禧公園靠近大連路側及勝利東路側全聯購物中心對面；並只開放二處進出動線，請民眾遵循指引牌面停放。

3、汽車停車場規劃於忠孝國小及明正國中等，請駕車民眾停妥車輛後，再徒步前往會場。4、縣政府各局處有劃設市集範圍並招募合格攤商，提醒民眾切勿購買非法攤商所販售商品，否則非但毫無品質保障，如生損失或傷害亦求償無門。

為了讓今年畫下完美的句點，屏東警分局呼籲有計畫前往參加跨年活動的民眾務必妥善選擇交通工具，遵守警察疏導指揮，讓活動圓滿順利結束，周邊交通亦能暢行無阻。

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