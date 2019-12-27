暖心女奔「拒韓冰店」捐數千元挺光復高雄！　惹哭眾網友：冰品裡有洋蔥

▲拒韓冰店收到暖心客人千元贊助挺光復高雄。（圖／翻攝臉書旗山常美冰店）

記者陳羿妏／高雄報導

曾拒絕韓國瑜「美食地圖」的旗山常美冰店27日在臉書PO文表示，有熱心的客人看到冰店在1221罷韓大遊行上提供500枝冰棒給現場民眾，十分欣賞老闆作為，但礙於投票日當天無法參與，便與友人合資千元，希望店家可以再次發放冰品給支持「光復高雄」的朋友們。

旗山常美冰店的臉書PO文寫著：「第一次遇到這樣的客人，是這樣的，12/21上個禮拜六，我們帶著500枝冰棒去Wecare高雄大遊行，免費發送給現場遊行的民眾支持打氣，隔沒幾天，一個老家在旗山現在全家住在美國的大姐，打電話來說很支持冰店的行動，連她的外省籍老公也很欣賞我們冰店，所以想要贊助我們的冰棒發送，希望透過這個方式力挺台灣這個島嶼，但總覺得自己是鄉下小店家，而且更多的社會公民團體也需要大家的支持，電話中委婉的拒絕了，沒想到珍妮佛大姐人就親自衝到我們店裡，表示自己是旗山人，雖然後來跟老公在美國求學就業，但是心裡念茲在茲的，還是自己的家鄉高雄，但是她下禮拜就要回美國西雅圖了，無法留下來投票支持堅持台灣主權信念的總統，所以再三拜託我們，一定要收下她和朋友的集資心意，在適合的場合發送冰品給支持光復高雄的朋友，林北聽了，忍住男兒的淚水，抱了抱珍妮佛大姐，答應她，我絕對會好好的善用這筆錢，高雄加油，台灣加油。」

這名熱心客人與友人的舉動惹哭不少網友，許多人看到貼文後紛紛留言，「真暖心」、「冰品裡面彷彿加了洋蔥」、「台灣最美的風景就是人情味」，也有不少網友表示「能留下來投票就更好了」。



►點我超越韓國愉快體驗