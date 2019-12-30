挺蔡要寫千字報告...不支持只要10字　北科大教授反擊指控：這是我的幽默

▲北科大教授陳愷出面解釋，群組內的文章是他的幽默，但爆料同學都不來上課，所以把話曲解了。（影／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國立台北科技大學教授陳愷，開有通識課「政治與生活」課程，但近日在大學生社交平台Dcard上被Po出截圖爆料，在自己與學生的Line群組除了頻表達挺韓立場，甚至還說出「支持蔡總統的要交1000字報告，不支持的只要10字。」陳愷今（30）日上午出面回應表示，我跟學生相處15周了，大家都知道我的free style跟幽默，但偏偏爆料同學都不來上課，抓不到我的幽默，把它當真了，能怎麼辦呢？

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▲北科大教授陳愷覺得自己是幽默的老師。（圖／記者賴文萱攝）

北科大教授陳愷表示，課堂上有118個同學，有一半同學是不用教報告的，不來上課的才要教報告，就是這麼簡單，而且報告也不是要針對蔡英文總統，而是針對學生所支持的人，因為課堂上絕大部分學生都是支持蔡英文，所以才想問學生一個問題，因為討厭一個人跟支持一個人都應該有一個說法。

▲陳愷說，在群組的內容是我的幽默，認為自己是個free style的老師，但不來上課的同學卻把話當真了。（圖／記者賴文萱攝）

陳愷說，不會在課堂上問支不支持誰，所以才會用一個絕大多數喜歡的人，去問這個問題，但他強調，這幾個在網路上爆料的學生是從頭到尾都不來上課的人，所以把話曲解了，如果學生有耐心，只要1/3來上課，也不會叫學生寫報告。

陳愷更說，學生跟他相處15周了，大家都知道這是他的free style跟幽默，偏偏這2、3個不來上課的同學抓不到他的幽默，把事情當真了，能怎麼辦呢？他說，像他這樣free style的老師，每次上完課，同學只問一個問題就是「真的還假的？」

▲陳愷說，他在群組裡面也寫說「支持蔡英文90分、支持韓國瑜80分」，這就是調皮搗蛋的平衡點。（圖／記者賴文萱攝）

他也反駁說，在群組裡面也有寫說「支持蔡英文90分、支持韓國瑜80分」， 這就是個調皮搗蛋的平衡點，如果學生要相信前一段，那也要相信後面這一段話，並強調不是要修理同學，這堂課本來就沒有標準答案。





▲▼北科大教授陳愷截圖反擊指控他的學生都不來上課才不懂。（圖／陳愷提供）

他說，主要就是希望同學來聽課，培養獨立思考能力，來上課可以聽到一個老師有他的價值判斷，但是仍要去獨立思考，這才是一個真正的教學，他不要假裝客觀去處理這個問題。

▲▼北科大教授陳愷疑似用政治立場要求學生交作業，並在群組表達挺韓立場。（圖／翻攝自Dcard）

陳愷被爆料在與學生的群組中頻頻表達挺韓政治立場，裡面直白寫道「我的學生若仍支持蔡英文的一定沒好好聽我的課」。內容有一段寫明「支持蔡總統的要交1000字報告，不支持的只要10字。」，更說1月3日期考題目，「請猜蔡英文是不是同性戀」、「請猜蔡英文有沒有博士學位」。

在截圖被po遭到校方關切後，他仍堅持立場，「我希望只剩2堂課，別證實他曾說的，什麼人都可說，只有蔡英文不能罵⋯⋯。」爭議事件在網路上引起外界關注。

▲北科大聲明，學校有提醒校內各專兼任老師，勿將個人政治立場涉入教學內容。（圖／記者賴文萱攝）

北科大則發出聲明指出，關於此事，我們仍在設法確認及釐清狀況中，不過學校一向都有提醒校內各專兼任老師，勿將個人政治立場涉入教學內容。