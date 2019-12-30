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影／店家「碗太小」她咆哮飆罵！正義妹出聲遭罵哭：妳媽怎麼養妳的？眾人全怒炸

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▲▼ 大媽店裡咆哮，罵哭正義妹 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲大媽店裡咆哮，罵哭正義妹 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女客人日前在台南某餐廳用餐，疑似因為多要的碗不符合需求，就大聲向店家「反映」。這時一名正義黑衣女看不下去，出聲挺店家，無奈卻被女客飆罵「妳媽怎麼把妳養大的啊？」讓現場其他顧客都看不下去，最後甚至出動警察來調解。

請繼續往下閱讀...

「小孩子在旁邊，竟然還這樣示範，傻眼。」一名網友在「爆料公社」中貼出一支影片，事發地點在台南的一間餐廳，一名藍衣婦女向店家要一個碗，但碗的大小疑似不符合她的需求，就不爽大罵服務生。這時坐在後方的短髮黑衣女看不下去，站出來要咆哮女不要為難店家，沒想到就成為對方的箭靶，還因此被罵哭。

只見咆哮女手指著黑衣女，大聲飆罵「妳媽是怎麼把妳養大的啊？」其他客人則是看不過去，表示「這裡是公共場所」，要她收斂一點。但咆哮女仍然不罷休，對著眾人大吼了幾次「不是我挑起的喔！」

店家這時再解釋「小姐我們店做了30年都只有提供這種小碗」，咆哮女則繼續回嗆「我跟你講，我吃飯吃了30年也沒看過你們這樣的店家！」一名客人聽完這番對話便表示「那妳不要吃啊！」咆哮女則回過頭來嗆「我沒有要跟你們任何人講話，這件事跟你們任何一個人都沒關係喔。」

隨後，黑衣女再度看不下去出聲制止，不過聲音都被咆哮女跳針式的「不是我挑起的喔」蓋過。

▲▼ 大媽店裡咆哮，罵哭正義妹 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲最後還出動了警方。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，後來店家重覆大喊「我們還要做生意好不好！」所有客人都齊聲回應「好！」不過最後咆哮女仍堅持要找警察來，還向警方哭訴誰對她態度不好。

貼文一出，網友們紛紛表示太扯，「既然這樣，出門不會自己帶碗嗎」、「自己女兒在旁邊看還這麼沒水準」、「好大聲，嚇到我了」、「真不知道他媽是怎麼把他養大的」、「什麼不是我挑起的睜眼說瞎話」、「最壞的身教言教，小孩子都看在眼裡」、「那嘴臉真噁心」、「真沒水準，還自以為是」。

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