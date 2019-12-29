快訊／韓國瑜進場！30萬韓粉泥濘中相挺　濕身激情高喊：庶民總統

記者李忠憲、鄧木卿、白珈陽、林昱萱／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中舉行「國政領航 台灣富強 韓國瑜大台中勝選晚會」，雖然天公不做美，一整天都下著大雨，場地也泥濘不堪，但在場的韓粉仍是相當熱情，主辦單位甚至宣稱，在場已經突破30萬人，而稍早韓國瑜也在一片歡呼聲中進場。

由於雨勢太過巨大，主辦單位為防止有人滑倒，於下午緊急出動大面積防水墊鋪設在地面上，避免泥濘造成意外發生。不過，在場的韓粉依舊不畏風雨，不停高喊著「韓國瑜凍蒜！」，甚至在韓國瑜進場時，給予他最激動的尖叫與歡呼。