影／韓國瑜辯論會帶手機、手板　蔡英文陣營拿公視經理訊息證明違規

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文會後記者會，發言人拿證據證明韓國瑜攜帶手機、手板是違規行為。（圖／公視提供）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場。兼任蔡英文陣營發言人的民進黨立委李俊俋在辯論會後表示，國民黨總統候選人韓國瑜政見會過程中有使用手機，辯論會也有類似現象，另外規定也不得在交叉詰問與媒體提問時帶「手板」。

針對攜帶手機、手板「違規」的爭議，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，如果能方便民眾了解數字或議題，為什麼不可以？律師葉慶元則說，他們從未同意禁帶手機，《公視》人員也有承認，「換言之，大家沒達成共識。」

不過，李俊俋拿出公共電視經理的訊息當場打臉，強調今天只有在申論跟結辯時，可以帶A3大小手板，所以除了手板外，在政見會的時候，中選會對於手板、手機沒有限制，但確實也發現韓國瑜在政見會過程中有使用手機。

但是韓國瑜還是攜帶手機進入辯論會場，李俊俋表示，韓國瑜陣營表示說沒有傳訊息，但確實有帶手機，「今天依照三方陣營協調結果，這樣算不算違規我想社會大眾有公評」。

蔡英文陣營發言人廖泰翔表示，在28日協調時，在手機使用跟ipad使用上，由於手機有即時通訊功能，所以昨天溝通協調時，蔡英文陣營、宋楚瑜陣營與公視，都表明不得使用，昨天得知是韓陣營也有同意，「這是三方共識，不使用手機跟通訊軟體，因為這是即時應答」。

▼辯論會規定。（圖／讀者提供）

