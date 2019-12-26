新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

▲《9to5Google》建議用戶在Android手機內下載5款Google推出的App。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

2019年即將結束，在新的一年購入了一支全新的Android手機嗎？雖然目前資料轉移機制已相當方便，但新手機新氣象，《9to5Google》建議用戶在Android手機內下載5款Google推出的App，若還未曾使用過這些服務，新的一年是時候試試了！

1. Google Messages（訊息）

不能「免費」傳簡訊，一直是Android智慧型手機的痛點之一，不過值得慶幸的是，Google已於上月開始，向所有位於美國的Android用戶推出RCS（ Rich Communication Services ，富通訊服務）功能，目前英國和法國的使用者也能應用這項功能，預計未來將擴展到更多國家。

RCS具有較SMS（簡訊，Short Message Service）、MMS（多媒體訊息，Multimedia Messaging Service）更強大的功能，包括圖片可以高質量傳送、具備「已讀」及「正在輸入文字」等輸入指示，且群組聊天功能也獲得進一步提升，類似於蘋果設備的iMessage，但適用於Android手機。

要在Android手機上獲得RCS功能，用戶得先下載Google Messages。該免費App本身為一款SMS應用程式，但在開通RCS功能的國家內它便可以在任何不同的電信公司及不同的Android手機間自動啟用RCS。

2. Google相簿

Google相簿可說是Android手機內必備的App了！Google相簿以免費備份無限量的相片和影片服務作為智慧型手機用戶選擇雲端相簿的首選，雖然絕大多數的Android設備已預先裝載了該App，不過用戶仍需進一步設定才能啟用。

用戶需先開啟App並登入自己的Google帳號，接著僅需確定備份選項，Google相簿將自動在後台備份用戶所有的照片及影片。值得一提的是，Google相簿將以「高質量」備份相片，若用戶需備份「原始畫質」的相片則需訂閱Google One服務。

3. Keep Notes（記事和清單）

使用備忘錄App能讓用戶更輕鬆地設定提醒並將事件列表。其中Google Keep Notes便是相當實用的備忘錄App之一。

該App是完全免費的，用戶可在其中保存備註、設定列表甚至繪圖等。而這些在Keep Notes中添增的事件也會同步到用戶的Google帳號中，這意味著用戶將可在其他設備（包括電腦）上查看。

4. Find My Device（尋找我的裝置）

Find My Device為Google旗下一款協助用戶尋找遺失Android裝置的App，並能在找回裝置前將其鎖定。

開啟Find My Device時，系統會提示用戶先登入Google帳號，完成操作後，用戶則可在地圖上看到自己Android裝置的位置。當裝置遺失時，用戶可透過此App讓設備發出聲音、鎖定設備或刪除帳戶中的設備等。用戶的新手機及其擁有的其他Android設備、朋友的Android手機，甚至是Web瀏覽器都同樣適用。

5. ActionDash

最後，讓我們來了解一下自己的智慧型手機使用習慣。對許多用戶來說，智慧型手機成癮已成為一個不可忽視的問題，而新的一年，我們可以透過更有效的方法來解決這個問題。

ActionDash是一款免費的數位健康App。該App可追蹤用戶智慧型手機使用情況，包括使用了哪些App、解鎖設備的次數以及收到的通知數量。

為協助智慧型手機成癮者「戒斷」，ActionDash提供了暫停App使用的功能，可限制每日每款App的使用時間等。值得注意的是，該App的所有設定及資料都僅保留在設備中，不會上傳至雲端，進一步保障用戶隱私。

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