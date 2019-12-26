　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼google,android,安卓,谷歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲《9to5Google》建議用戶在Android手機內下載5款Google推出的App。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

2019年即將結束，在新的一年購入了一支全新的Android手機嗎？雖然目前資料轉移機制已相當方便，但新手機新氣象，《9to5Google》建議用戶在Android手機內下載5款Google推出的App，若還未曾使用過這些服務，新的一年是時候試試了！

1. Google Messages（訊息）

▲▼Google App。（圖／截自Google Play）

不能「免費」傳簡訊，一直是Android智慧型手機的痛點之一，不過值得慶幸的是，Google已於上月開始，向所有位於美國的Android用戶推出RCS（ Rich Communication Services ，富通訊服務）功能，目前英國和法國的使用者也能應用這項功能，預計未來將擴展到更多國家。

RCS具有較SMS（簡訊，Short Message Service）、MMS（多媒體訊息，Multimedia Messaging Service）更強大的功能，包括圖片可以高質量傳送、具備「已讀」及「正在輸入文字」等輸入指示，且群組聊天功能也獲得進一步提升，類似於蘋果設備的iMessage，但適用於Android手機。

要在Android手機上獲得RCS功能，用戶得先下載Google Messages。該免費App本身為一款SMS應用程式，但在開通RCS功能的國家內它便可以在任何不同的電信公司及不同的Android手機間自動啟用RCS。

2. Google相簿

▲▼Google App。（圖／截自Google Play）

Google相簿可說是Android手機內必備的App了！Google相簿以免費備份無限量的相片和影片服務作為智慧型手機用戶選擇雲端相簿的首選，雖然絕大多數的Android設備已預先裝載了該App，不過用戶仍需進一步設定才能啟用。

用戶需先開啟App並登入自己的Google帳號，接著僅需確定備份選項，Google相簿將自動在後台備份用戶所有的照片及影片。值得一提的是，Google相簿將以「高質量」備份相片，若用戶需備份「原始畫質」的相片則需訂閱Google One服務。

3. Keep Notes（記事和清單）

▲▼Google App。（圖／截自Google Play）

使用備忘錄App能讓用戶更輕鬆地設定提醒並將事件列表。其中Google Keep Notes便是相當實用的備忘錄App之一。

該App是完全免費的，用戶可在其中保存備註、設定列表甚至繪圖等。而這些在Keep Notes中添增的事件也會同步到用戶的Google帳號中，這意味著用戶將可在其他設備（包括電腦）上查看。

4. Find My Device（尋找我的裝置）

▲▼Google App。（圖／截自Google Play）

Find My Device為Google旗下一款協助用戶尋找遺失Android裝置的App，並能在找回裝置前將其鎖定。

開啟Find My Device時，系統會提示用戶先登入Google帳號，完成操作後，用戶則可在地圖上看到自己Android裝置的位置。當裝置遺失時，用戶可透過此App讓設備發出聲音、鎖定設備或刪除帳戶中的設備等。用戶的新手機及其擁有的其他Android設備、朋友的Android手機，甚至是Web瀏覽器都同樣適用。

5. ActionDash

▲▼Google App。（圖／截自Google Play）

最後，讓我們來了解一下自己的智慧型手機使用習慣。對許多用戶來說，智慧型手機成癮已成為一個不可忽視的問題，而新的一年，我們可以透過更有效的方法來解決這個問題。

ActionDash是一款免費的數位健康App。該App可追蹤用戶智慧型手機使用情況，包括使用了哪些App、解鎖設備的次數以及收到的通知數量。

為協助智慧型手機成癮者「戒斷」，ActionDash提供了暫停App使用的功能，可限制每日每款App的使用時間等。值得注意的是，該App的所有設定及資料都僅保留在設備中，不會上傳至雲端，進一步保障用戶隱私。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
陳綺貞變小三遭正宮喊告道歉了！斬戀情「與林先生已無往來」
LINE好友名單多「刪除選項」省1步驟！網一試新功能：刪一堆
9歲怒罵媽媽「最惡毒的話」！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照
罷韓正妹蛻變「健美女神」！奪IFBB冠軍：沒遇韓粉霸凌就沒精
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多營養

三星新款旗艦機傳將「跳號」取名Galaxy S20　不叫S11可避免與iPhone 11撞號

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

宏碁品牌廣告「Swift敢自由篇」　勇奪倫敦國際廣告獎、龍璽創意獎

平價iPhone策略奏效　調查：iPhone XR奪下2019 Q3全球銷售冠軍

Sony為供不應求向客戶道歉！感光元件熱賣「24小時生產仍不夠！」　長崎要蓋新廠

iPhone真的剪瀏海了！官方推特背景圖露餡

Google聖誕老人追踪器來囉！台灣也在造訪路線中　邊玩AR小遊戲...邊追聖誕老人到哪了

爆料達人：三星研發下一代折疊手機Galaxy Fold 2改用玻璃覆蓋螢幕　減少鏡面磨損折痕

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多營養

三星新款旗艦機傳將「跳號」取名Galaxy S20　不叫S11可避免與iPhone 11撞號

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

宏碁品牌廣告「Swift敢自由篇」　勇奪倫敦國際廣告獎、龍璽創意獎

平價iPhone策略奏效　調查：iPhone XR奪下2019 Q3全球銷售冠軍

Sony為供不應求向客戶道歉！感光元件熱賣「24小時生產仍不夠！」　長崎要蓋新廠

iPhone真的剪瀏海了！官方推特背景圖露餡

Google聖誕老人追踪器來囉！台灣也在造訪路線中　邊玩AR小遊戲...邊追聖誕老人到哪了

爆料達人：三星研發下一代折疊手機Galaxy Fold 2改用玻璃覆蓋螢幕　減少鏡面磨損折痕

「鬼打牆」開到公墓車輪卡溝！酒駕女撞死婦肇逃…賠100萬再判3年8月

抗中火、保台中！朱立倫率9立委選將力抗空污　怒嗆中央：拒絕用肺發電

「神秘博弈富商」遭聲押　兩岸地下匯兌139億！疑涉大選賭盤

高雄地政官員爆醜聞！承辦租用國有林地鑑界　誆收「手續費」狂詐農民

宋楚瑜談反滲透法：民進黨用舊民意強迫通過　別讓人民走上街頭

越走越心驚！花蓮男山區散心迷途　警沿路大喊40分鐘找到人

誰對世界和平威脅最大？德4成民眾點名川普　金正恩第二名

張景嵐登微風跨年封面　夢想時尚殿堂「成就解鎖」

快訊／陳綺貞錯愕當小三...遭正宮喊告　道歉斬戀情「與林先生已無往來」

人妻不倫男大生　日男氣炸…私密片送大學公開！律師「復仇色情法」急擋

3C家電熱門新聞

iPhone真的剪瀏海了！

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

Sony為供不應求向客戶道歉！感光元件熱賣「24小時生產仍不夠！」

三星新機傳將「跳號」稱Galaxy S20　不叫S11可免與iPhone 11撞號

iPhone X用戶抱怨電池效能下滑　蘋果：舊電池最多只剩80%電量

研究：電信吃到飽最不划算

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4

外媒建議Android手機內一定要載的5款App

iPhone換電池優惠再一發

宏碁品牌廣告「Swift敢自由篇」　勇奪倫敦國際廣告獎、龍璽創意獎

爆料達人：三星研發Galaxy Fold 2改用玻璃覆蓋螢幕　減少鏡面磨損

iPhone XR奪下2019 Q3全球銷售冠軍

29日前每日開App Store將出現驚喜

Google聖誕老人追踪器來囉！邊玩AR小遊戲　邊追聖誕老人到哪了

更多熱門

相關新聞

義跟上法國腳步　徵數位稅打擊美巨頭

義跟上法國腳步　徵數位稅打擊美巨頭

義大利在本週跟上法國的腳步通過數位稅稅法，從2020年1月1日起，針對大型科技公司課徵數位稅。美國貿易代表萊特海澤 （Robert Lighthizer）表示，數位稅不符合國際稅收的原則，是對美國的一種歧視。美國甚至打算向法國徵收100%關稅，來當作課徵數位稅的報復。

為什麼矽谷這些大公司，要砸重金辦聖誕趴？（下）

為什麼矽谷這些大公司，要砸重金辦聖誕趴？（下）

Google聖誕老人追踪器來囉！邊玩AR小遊戲　邊追聖誕老人到哪了

Google聖誕老人追踪器來囉！邊玩AR小遊戲　邊追聖誕老人到哪了

辦一場奢華的矽谷聖誕趴，要花多少錢？（上）

辦一場奢華的矽谷聖誕趴，要花多少錢？（上）

即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

關鍵字：

Google應用程式

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

台南女驚見「趴躺浮屍」！網：要穿吉利服啦

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面