不怕死亡威脅！辦「穆罕默德漫畫比賽」　荷蘭議員：言論自由戰勝暴力

▲荷蘭極右派自由黨（PVV）領導人懷爾德斯（Geert Wilders）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭極右派自由黨（PVV）領導人懷爾德斯（Geert Wilders）28日宣布，他要重新發起「伊斯蘭先知穆罕默德漫畫比賽」，並呼籲民眾踴躍投稿諷刺伊斯蘭教的畫作。懷爾德斯表示，「言論自由必須戰勝暴力和伊斯蘭教義。」事實上，去年他就曾想要舉辦這場活動，但因受到伊斯蘭教徒以死威脅而取消。

懷爾德斯28日推特上宣布，他將重新舉辦諷刺伊斯蘭教先知的「穆罕默德漫畫比賽」，並指出，「言論自由必須戰勝暴力和伊斯蘭教義。」身為極右派且多次公開反對伊斯蘭教的懷爾德斯，又有「荷蘭川普」的稱號。他在去年就曾想要舉辦嘲諷的漫畫比賽，不過當時引來許多抗議，尤其巴基斯坦更呼籲其他伊斯蘭教國家，和荷蘭切斷所有關係。

▲《查理周刊》時常刊登諷刺伊斯蘭教等宗教的漫畫。（圖／翻攝自Charlie Hebdo粉絲專頁）



先知穆罕默德在伊斯蘭教義中並無明確的形象，因此西方國家有關穆罕默德外貌的漫畫，在穆斯林的眼中是極具攻擊性的。例如在2005年，丹麥《日德蘭郵報》刊登了12幅描繪穆罕默德的漫畫，結果不僅報社總編輯多次收到死亡威脅，丹麥駐個伊斯蘭國家的大使館也都遭到攻擊。

另外，法國《查理週刊》（Charlie Hebdo）因時常發表各種漫畫、文章，諷刺伊斯蘭教、基督教等宗教，因此在2015年1月，其總部遭到2名身穿「聖戰」服裝的蒙面男子持槍掃射，最後造成12人死亡。

懷爾德斯對於批評伊斯蘭教的立場相當堅定，這也讓他多次收到死亡威脅。甚至在去年，巴基斯坦伊斯蘭政黨領袖里茲維（Khadim Hussain Rizvi）更揚言要殺了懷爾德斯，並號召民眾上街遊行，高呼「我們願意為了保護先知的榮譽而死」，最後也讓去年的「漫畫比賽」因安全疑慮喊停。