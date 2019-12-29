　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「買1千元安非他命」瞎扯：我是付旅館費！他替毒販作偽證下場慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼藥物、毒品示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子替毒販出庭作偽證遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

劉姓毒蟲被警方查獲他曾向林姓毒販購買1000元安非他命，當時他以證人身分出面說明事件來龍去脈，不料案件轉移至法院審理時，劉男竟聲稱那筆金額是要借給對方作為旅館費用而非買毒，涉嫌作偽證遭檢方起訴。基隆地院審理，依偽證罪判劉男有期徒刑3個月。全案可上訴。

判決指出，檢警在2018年5月12日至5月13日中查獲販毒案件，請劉男出面指證，而劉男確實有承認與林男曾約在新北瑞芳的旅館，花1000元購買安非他命，因此將林男起訴。2019年2月27日時，案件轉到法院審理，劉男卻更改說詞，謊稱他給的該筆金額是要支付對方的住宿費，但此話與偵訊內容有出入，檢方認為這一說將誤導判決過程，因此另依涉犯偽證罪起訴他。

法官表示，劉男於5年前因施用毒品案件曾被判刑，現在再犯偽證案，認為此屬累犯，又吸毒與偽證分別危害社會、國家法益，兩者皆屬侵害公益性犯罪，基隆地院審理，依偽證罪，加重刑期判劉男有期徒刑3個月。全案可上訴。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

影／絲襪女搭小黃遇色運將…狂摸腿噁喊「我會按摩」+脫褲！網傻眼：太扯了

「阿捏有聽到嘸」狂男不滿被催債跑去開一槍　到案瞎掰：只是炮仔聲

女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

ET快訊
獨／影片曝光！柯文哲高雄遭突襲　女「喊一句話」全場驚呆..下
放任父親泡在水溝裡！家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」
迪麗熱巴上台領獎絆倒「美胸形狀全看光」　身旁楊冪3暖舉被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剁碎小18歲女友！電機碩士被分手持刀「削口鼻、挖眼球」...血案巷弄夜半傳哭聲

「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！護妻小黯然離婚　黃士福求債主給生路

「買1千元安非他命」瞎扯：我是付旅館費！他替毒販作偽證下場慘

與人夫「交纏穿刺」2回合！她「道德感作祟」提分手被揍...崩潰賠30萬求緩刑

BMW X5狂飆躲攔檢飛越排水溝卡密林　駕駛落跑！車內有空啤酒罐

「陽光筆記本」超暖心！　高消搜救犬正妹訓練員入鏡：牠是赤足英雄　

對話曝！空姐台北「和人夫爽睡3天」　正宮查旅館備註氣炸：女友會先來

衝腦男下午搭訕妹子「晚上戶外強吻扒褲」　遭咬舌猛踹下體

新北狼父校門口揉胸8年級女兒！　驚曝「9歲就性侵」至少70次

高雄驚傳詭異自撞車禍　罹癌駕駛死亡…警傻眼：怎麼撞的？

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

鋼鐵H夾克搶翻！千萬收入全捐出 加碼拍賣「原味外套」100萬得標

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

組頭+欠債！歹路2人相遇找轉機　開炭烤蘆花雞「年收300萬」重生

剁碎小18歲女友！電機碩士被分手持刀「削口鼻、挖眼球」...血案巷弄夜半傳哭聲

「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！護妻小黯然離婚　黃士福求債主給生路

「買1千元安非他命」瞎扯：我是付旅館費！他替毒販作偽證下場慘

與人夫「交纏穿刺」2回合！她「道德感作祟」提分手被揍...崩潰賠30萬求緩刑

BMW X5狂飆躲攔檢飛越排水溝卡密林　駕駛落跑！車內有空啤酒罐

「陽光筆記本」超暖心！　高消搜救犬正妹訓練員入鏡：牠是赤足英雄　

對話曝！空姐台北「和人夫爽睡3天」　正宮查旅館備註氣炸：女友會先來

衝腦男下午搭訕妹子「晚上戶外強吻扒褲」　遭咬舌猛踹下體

新北狼父校門口揉胸8年級女兒！　驚曝「9歲就性侵」至少70次

高雄驚傳詭異自撞車禍　罹癌駕駛死亡…警傻眼：怎麼撞的？

暴龍3大將連續缺陣5場　羅瑞30分斷綠衫軍5連勝

剁碎小18歲女友！電機碩士被分手持刀「削口鼻、挖眼球」...血案巷弄夜半傳哭聲

底座到頂部有兩種坡度　埃及開放4500年多年「彎曲金字塔」

出國常花太多時間查餐廳、交通？一方法讓當地人秒回你

免洗餐具掰掰　8縣市百貨公司2020年元旦起全面禁用

驚！史上最貴車位　大直屋主賣11坪平面車位開價88億

高雄人的命不值錢！反空汙大遊行今下午登場　環團總統府前先喊健康平等

ESPN美女記者空難身亡享年30歲　鵜鶘球團深表哀悼

IS懷恨「巴格達迪之死」　聖誕節虐殺11人質…逼跪地斬首洩憤影片曝光！

台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

社會熱門新聞

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

對話曝！空姐「爽睡人夫3天」正宮撞門對質

高雄離奇自撞車禍　罹癌駕駛死亡

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

恐嚇館長、余天　小林到警局說明

他搭訕妹子「強吻扒褲想硬上」下場糗

北投氣爆猛烈　房門炸飛釀1死

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

她拔電線纏自己的腰…想從3樓緩降變「自由落體」摔死

拍扁麵包師欠債百萬　護妻小黯然離婚

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

持槍行搶彰化六信　檢方起訴

女童驚曝：阿伯摸我！媽嚇傻提告　結局竟反轉

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

富邦留不住　王建民可能轉投中信

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

對話曝！空姐「爽睡人夫3天」正宮撞門對質

台南豆花爺深夜擺攤！1小時被新台幣下架

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面