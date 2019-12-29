「買1千元安非他命」瞎扯：我是付旅館費！他替毒販作偽證下場慘

▲男子替毒販出庭作偽證遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

劉姓毒蟲被警方查獲他曾向林姓毒販購買1000元安非他命，當時他以證人身分出面說明事件來龍去脈，不料案件轉移至法院審理時，劉男竟聲稱那筆金額是要借給對方作為旅館費用而非買毒，涉嫌作偽證遭檢方起訴。基隆地院審理，依偽證罪判劉男有期徒刑3個月。全案可上訴。

判決指出，檢警在2018年5月12日至5月13日中查獲販毒案件，請劉男出面指證，而劉男確實有承認與林男曾約在新北瑞芳的旅館，花1000元購買安非他命，因此將林男起訴。2019年2月27日時，案件轉到法院審理，劉男卻更改說詞，謊稱他給的該筆金額是要支付對方的住宿費，但此話與偵訊內容有出入，檢方認為這一說將誤導判決過程，因此另依涉犯偽證罪起訴他。

法官表示，劉男於5年前因施用毒品案件曾被判刑，現在再犯偽證案，認為此屬累犯，又吸毒與偽證分別危害社會、國家法益，兩者皆屬侵害公益性犯罪，基隆地院審理，依偽證罪，加重刑期判劉男有期徒刑3個月。全案可上訴。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

影／絲襪女搭小黃遇色運將…狂摸腿噁喊「我會按摩」+脫褲！網傻眼：太扯了



「阿捏有聽到嘸」狂男不滿被催債跑去開一槍 到案瞎掰：只是炮仔聲



女童進社區借傘 保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

