嘉大食農產業菁英教研中心　推繪本食農教育扎根家庭

▲ 嘉大食農產業菁英教研中心以繪本扎根食農教育。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為辦理食農產業之研究、服務與推廣，於107年藉由教育部高教深耕計畫的推展，整合學校農業與教育兩大特色，以食農菁英教育委員會運作方式，設置食安、食農及智農三大學程，著手跨領域人才培育，進行大眾科學教育與特色科普推廣。食農菁英教育委員會更提升為校級單位，更名為「食農產業菁英教研中心」。

嘉大校長艾群表示，食農產業菁英教研中心係運用特色研究成果辦理食農產業之研究、服務與推廣，從事新食農技術開發，同時將正確科學知識以輻射狀普及至更多學子，落實嘉大成為嘉雲南山海平原知識中心之願景。

繪本是廣受親子喜愛之讀物，嘉大希望透過繪本方式，將食農教育扎根到每個家庭。經過半年的努力，嘉大食農產業菁英教研中心與故事田敘事力計畫團隊合作完成，以嘉大吉祥物「嘉寶」為主角的繪本《嘉寶的田野大調查─芝麻篇》，在食農產業菁英教研中心揭牌當日，同時舉辦新書發表會，期望讓食農教育有嶄新的面貌呈現。

中國文學系陳政彥主任表示，這本繪本集合應用化學系陳清玉老師、連經憶老師及農藝系許育嘉老師共同提出構想，並融入專業知識，再由中國文學系故事田敘事力計畫團隊陳政彥主任、周盈秀老師與徐亦萱助理轉化為故事，提出畫面構想，最後由嘉大校友蔡佩珊繪畫完成。

繪本故事內容以「嘉寶」吃麻油雞時引發好奇心，想知道炸出麻油的芝麻是打哪裡來，隨之展開一場在田野中尋找芝麻大調查，最終通過種植芝麻的農夫為他詳細解釋芝麻的種類、分布，成長過程及對人類身體有益的各種成分，讓嘉寶明白芝麻的來龍去脈。

艾群校長表示，透過繪本，期許小朋友能夠深入淺出認識芝麻的生態與營養成分，並對農業與農作物有初步的認識，讓食農教育向下扎根，建立食安意識，也讓人親近農業，認識鄉土。《嘉寶的田野大調查─芝麻篇》將提供嘉義地區各國中小學校索取，意者可洽詢嘉大食農中心。未來嘉大計畫團隊將繼續努力延伸服務量能，加入更多專業知識，成為國高中學生能使用的教材，期許將來看到嘉寶介紹下一個農作物的知識與故事。

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