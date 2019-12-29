台南吊帶褲消防猛男「超大胸肌+粗壯手臂」濕身賣萌　網瘋：我也才看1小時

記者陳俊宏／綜合報導

台南市消防局拍攝防範一氧化碳宣導影片，模仿「控巴控控」中醫廣告梗。其中穿著吊帶褲的消防隊員張福麟大方露點，以超大胸肌和粗壯手臂賣萌裝可愛，讓網友直呼看了好分心，「不就是個宣導影片嘛，我也才看了一個多小時。」而張因出色外型、壯碩身材，早拍過防災英雄月曆。

消防局找來自家同仁第五救災救護大隊安檢隊隊員張福麟，搭配成大醫院急診部醫師方品惠。方在影片中說，一氧化碳中毒造成頭痛、頭昏、想吐、四肢無力、疲勞，就像感冒或腸胃炎的症狀，進一步可能有嗜睡、視力模糊、呼吸困難、心悸，有這種情形請打119。

而張福麟只穿吊帶褲，露出結實上半身的好身材，配合做出各種症狀的表情，像摸喉嚨吐舌、歪頭、摸胸口、癱軟等各種賣萌裝可愛。

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▲▼張福麟只穿吊帶褲，露出超大胸肌和粗壯手臂。（圖／翻攝「台南市政府消防局第六大隊 Sixth Corps of TNFD」臉書／下同）

▲▼張福麟各種賣萌裝可愛。

方品惠也提醒，預防一氧化炭中毒，要保持環境的通風，使用安全的品牌，使用正確的型式，注意安全的安裝，以及注意平時的檢修。而張福麟則被灑水濕身，用台語喊「有效啦」，還化身「聞腋青年」。影片最後也提醒，2020年補助遷移熱水器，從1月1日開始至4月30日。

許多網友看完影片，都把焦點放在一身肌肉的張福麟身上，「猛男行銷的點子很有創意，淺顯易懂，應該很吸引婆婆媽媽注意」、「我本想大聲斥責內容的，但實在是太大了」、「就是要這種生澀又尷尬的演技才可愛」、「可以把礙眼的吊帶拿掉嗎？」而張也不是第一次面對鏡頭，他曾拍過「2010年防災英雄月曆」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼張福麟各種賣萌裝可愛。

▼張福麟拍影片宣導防範一氧化碳中毒。

▼張福麟被潑水濕身，化身「聞腋青年」。

▼影片最後提醒2020年補助遷移熱水器，從1月1日開始至4月30日。