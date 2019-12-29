愛河驚喜！支流出現大批烏魚、豆仔魚　民驚：小時是臭水溝！現在好清澈喔

▲愛河市區支流出現大批魚類。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄愛河的水質常被人詬病，但有民眾發現愛河位在市中心、忠孝河北路口的支流，竟出現大批的魚類，裡面還有不少的烏魚和豆仔魚，讓民眾驚呼連連。而環保局的監控資料也顯示，今年中下游的水質比往年更好，成了適合魚群活動的水域。

《東森新聞》報導，雖忠孝河北路口這段的支流水相當淺，但目擊民眾見到成群的魚還是很驚訝。一名女子表示，「小時候我們這邊就是一條臭水溝，從來沒有看過有這麼多的魚在這裡，而且現在的水好清澈喔。」另一名男子表示，「這我明天要釣的魚怎麼游來這裡了？這烏魚這麼大隻。」

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▲▼雖忠孝河北路口這段支流水相當淺，但目擊民眾見到大批烏魚，依舊驚呼連連。（圖／東森新聞）

其實有細心民眾早就發現，這段支流近年來到了冬季常有魚群游進來。一名男子說，有時看到一大群的魚，差不多有好幾百條。民眾會如此驚訝，是因為由高雄港進入愛河游到該處有段距離，而根據記載，愛河在早期水質清澈時，烏魚可一路上游到寶珠溝一帶。

另外，根據愛河的水質監測資料，11月高雄橋是中度污染，但上游的七賢橋則是輕度污染，烏魚也可藉此沿著七賢橋邊，沿清澈的支流往上游。而根據中山大學海洋科學系的研究，豆仔魚則會定居覓食，在明年3、4月出海產卵。

高雄市環保局長吳家安表示，2018年環保局監測的結果，在愛河下游地區是屬於中度汙染；今年11月中下游地區已變輕度汙染，在水質改善之後，愛河水域的生態也變得更豐富。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼烏魚出現在忠孝河北路口的支流，根據記載，愛河在早期水質清澈時，烏魚可一路上游到寶珠溝一帶。（圖／東森新聞）