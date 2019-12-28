2019年冬季高山烏龍茶優良茶比賽　第二沖決定勝負

▲▼阿里山高山茶比賽金質獎茶葉。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山茶葉生產合作社在2019年冬季高山烏龍茶優良茶比賽，28日頒獎在仁義湖岸大酒店咖啡廳盛大舉行，縣長翁章梁、立委陳明文一同到場向得獎者獻上祝賀。2019年冬季高山烏龍茶優良茶比賽參賽點數共382件，其中青心烏龍組有247件、新品種組135件。

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▲▼阿里山高山茶比賽頭等獎。（圖／記者翁伊森攝）



評審說明，此次青心烏龍組發酵度做得較足，跟以往的菁味比例少很多。特等獎發酵度夠、焙火剛好、茶湯圓滑；頭等獎品質也非常好，跟特等講比起來各有優缺點，因此後來決定由第二沖決定勝負。相對特等講來講，頭等獎第二沖茶湯沒有特等圓滑，而且發酵度稍差一點。

▲▼阿里山高山茶比賽金質獎。（圖／記者翁伊森攝）



特等烘焙發酵的花果香是在金萱比賽時較少看到的，近幾年做的茶較偏輕發酵，因此要花果香比較困難。此次比賽相較下來，特等發酵的香氣是比較好一點，發酵也較足，所以茶湯基本上在金萱類來講會比一般的來的好喝。



翁章梁表示，在這次比賽過程中，由於每組都非常優秀、難分軒輊，因此評審們也一致決定由第二沖決定勝負。也因為這樣的決定讓參賽者知道，面對茶比賽我們的評審是非常嚴謹的。



翁章梁強調，冬季優良茶比賽的好處，在於讓每位茶農都能互相交流，並且在每到工序上都能學習到更多，讓茶技術能越來越進步；也要讓消費者知道「嘉義出好茶、世界第一等」。此外，在今年的冬茶比賽，金萱呈現出來的不只是奶香，花果香也都有呈現，這是金萱非常難得的特色，期望往後也能繼續下去。



青心烏龍組特等獎由森峰茗茶李振光獲得，頭等一獎為張慶松先生，頭等獎7名分別有宏達茶業林文成；春勇茶王張綸哲、張慶松、張軒瑋；春勇茶業張軒浩；銘峰製茶廠蘇柏彰、葉盈良。金質獎共37名，優良獎共90名。



新品種組特等獎由台灣育丞茶業林育丞獲得，頭等獎3名分別有瑞億茶業陳乙安；台灣育丞茶業林育丞共2件。金質獎19名，優良獎51名。

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