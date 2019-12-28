台灣冬季變「短、暖、乾」　中研院學者：未來要重新定義冬天

▲學者表示，全球氣溫持續上升，未來冬季將越來越短。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

地球極端氣候愈趨明顯，就連在台灣也不斷創下冬天高溫紀錄。中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄表示，氣候變遷已是全球趨勢，隨著幾十年的變化，全球冬季時間已經越來越短，未來可能都要重新定義「冬天」的意思。

許晃雄表示，現在的冬天已經越來越短，夏天則越來越長，以1960至1990年代來說，當時的冬天就比現在長很多，他進一步分析，20世紀初，台灣的夏天大約從7月初到8月底，到了21世紀，台灣夏天以從6月初就進入冬天，且時間一直延續到9月底；而20世紀的冬天落在12初至3月底，但21世紀，已縮短成12底到2月底了，時間時間砍半，「像這幾天的天氣更像在過秋天，完全沒有冬天的感覺」。

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▲台灣出現12月高溫，路上仍有民眾穿短袖上街。（圖／記者屠惠剛攝）

「這個趨勢是一直在漸進」，許晃雄不諱言地說，從2014開始，氣溫就上升的很快，尤其在這一兩年越來越明顯，更有國際研究指出，今年氣溫恐將是有紀錄以來第二名高溫。

許晃雄再說，以往都稱氣候變遷，但他認為，已經無法用「變遷」來形容，目前的情勢已是「氣候緊急事件」，全球都應正視此事。許晃雄說，根據目前的氣候來推估，未來的冬天只會越來越短且暖，且冬天、春天夾帶的雨量也會變少，到時台灣的冬天將成為「又乾又暖」的冬天，屆時台灣農作物、生態、植物都將收到影響。

許晃雄說，氣候暖化無法避免，國人須更積極面對，而政府更應針對國土規畫及產業的應變能力，做好準備。