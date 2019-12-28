第9亮「參宿四」掉至23名　急遽變暗淪爆炸前兆…離地球超近

實習記者曾筠淇／綜合報導

紅超巨星「參宿四」（Betelgeuse）原先非常明亮，但天文學家近期發現，它突然變暗，狀況有些不穩定，很可能是恆星即將爆炸的警訊。參宿四曾是天空中第9亮的恆星，現在卻降至第23名，倘若真的不幸爆炸，雖不會對地球上的任何生命有直接性危險，但天體爆炸所產生的紫外線則會破壞大氣中的臭氧。

據CNN報導，美國維拉諾瓦大學（Villanova University）的天文學教授埃德.吉南（Ed Guinan）表示，參宿四的亮度急遽下降，比平時黯淡了約2.5倍，且參宿四原本是天空中第9亮的恆星，如今卻已下降為第23亮的恆星。

在過去的半世紀中，參宿四從未如此劇烈的變暗，所以這次的情況並不尋常。據悉，超新星是某些恆星在演化階段中，接近末期所經歷的劇烈爆炸，爆炸會非常明亮，甚至能照亮整個星系。

埃德.吉南表示，「造成超新星的原因是在恆星內部」，加上參宿四非常大，所以目前無法得知究竟發生了什麼。與參宿四差不多大的恆星壽命通常不會超過1000萬年，雖然參宿四年紀大了，但爆炸應該會是20萬年或30萬年內發生的事情，不會是近期。

參宿四是距離地球約700光年的恆星，在銀河系中，離地球相對較近。雖然參宿四如果不幸爆炸，對地球上的生命不會有任何直接的危險，但天體爆炸所產生的紫外線，則會破壞大氣中的臭氧。