「禁忌行星」首現海王星沙漠！地球3倍大　天文學家驚喜：沙漠比想像中綠

▲藝術家模擬出的「禁忌行星」。（圖／翻攝YouTube「Cosmoknowledge」）

國際中心／綜合報導

一個國際天文學家組成的研究團隊揭露，首次在「海王星沙漠」（Neptune Desert）的外太空區域發現一顆「系外行星」，將其命名為NGTS-4b，又稱為「禁忌行星」（Forbidden Planet）。

「海王星沙漠」即指靠近恆星附近區域，行星受到恆星強烈輻射影響，造成行星大氣蒸發，最終只留下岩石核心；由於海王星的輻射影響，在其周遭難以觀測到完整的行星。綜合外電報導，此次發現的星體令天文學家們為之一振，該行星體積是地球的3倍大，質量更是地球的20倍，而半徑僅比海王星小20%，表面溫度接近1000度比水星更高。團隊指出，「禁忌行星」維持自己的大氣層，公轉週期為1.3天，距離地球920光年遠。

▲▼天文學家利用「次世代凌星巡天」（NGTS）觀測到「禁忌行星」。（圖／翻攝YouTube「Cosmoknowledge」）

關於「禁忌行星」最新的研究於30日公布，該行星與天王星的距離是史無前例的近，兩個星體近到只需要1.34天就能夠抵達。不同於公轉軌道極為接近宿主恆星的類木行星，「禁忌行星」照理說不應該和其宿主恆星海王星保持這麼近的距離，因為很有可能像其他行星一樣被燒到只剩下岩石核心，它卻頑強地打破了過往的觀察。

天文學家認為「禁忌行星」能存活下來有2個可能性，第一是它最近才移動到此區域，時間不超過100萬年；第二是它原本的體積更大，而現在大氣層正持續蒸發。「這行星的生命力一定非常堅韌」，英國華威大學物理系首席研究員偉斯特（Richard West）說，「我們從未預期那區域內會有大小同海王星的行星生存。」

天文學家透過「次世代凌星巡天」（NGTS）自動望遠鏡，於2016年8月到2017年5月在智利搜尋太陽系外行星，才終於觀測到「禁忌行星」。「沙漠或許會比想像中還綠」，偉斯特表示，目前團隊還在整理數據，藉以判斷能否在「海王星沙漠」發現更多行星。