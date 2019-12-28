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女主播遭爆「假未婚騙斗內」　閨密PO喜宴照：不要說謊…提告求償失敗

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▲飛比擁有3萬6千多名粉絲，是iPair平臺知名直播主。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

直播主「飛比」是直播平台「iPair」知名紅牌直播主，擁有超高人氣，她控告萬姓閨密，惡意散佈她「假單身騙斗內」的謠言，詆毀她的名譽；但萬女提出她參加飛比歸寧喜宴的照片，強調飛比明明已婚，卻發佈類似「禁愛令」的單身宣言，誘騙粉絲打賞，昔日閨蜜撕破臉，不僅在直播平台上開戰，最後更是鬧上法院。

飛比提告指出，她確實曾於2014年間和陳姓男子論及婚嫁，兩人在澳洲同居一年多，也辦理澳洲的伴侶簽證，隔年4月4日回台灣辦婚宴，但之後她和陳姓男子觀念歧異，沒有辦理台灣或澳洲結婚登記，隨即協議分手，所以事實上她至今仍未曾婚嫁。

她接著控訴，去年2月間她成立奐囍國際公司，營業業務為直播主經紀，當時萬姓閨蜜也和她公司簽約成為旗下直播主，但萬女簽約後，卻不想依約開直播，她原本念在姊妹舊情上，不計較萬女違約，沒想到事情卻未因此落幕。

飛比時常登上人氣直播主排行榜。翻攝網路（翻攝網路）

飛比指控，今年4月間，朋友告訴她有人在「iPair」散佈謠言，稱她其實已婚卻佯稱單身欺騙粉絲斗內，她開直播澄清，向粉絲們解釋未能結婚的緣由，但之後萬女卻又用尤姓丈夫帳號發文：「不要說謊」並貼上歸寧喜宴的照片，質疑她單身的真實性，指責她說謊，暗示她藉假裝單身蓄意詐財。

飛比認為，她之所以受到粉絲喜愛，是因為她談吐真誠，而且時常與粉絲聊天互動，根本不適用單身包裝行銷，而她已經和萬女解釋自己結不成婚的來龍去脈，但萬女卻仍然惡意造謠，因此要求她和尤姓丈夫連帶賠償30萬元，並刊登道歉啟事在「iPair」帳號頁面，以及將道歉啟示刊登在《蘋果日報》。

飛比經營直播經紀事業，卻因此跟10多年閨密好友鬧翻。（翻攝網路）

但萬女和尤姓丈夫稱，萬女和飛比是多年好友，因此曾在2015年4月4日受邀參加飛比「歸寧宴」喜酒，飛比是iPair知名直播主，且曾拍攝廣告影片，應是公眾人物，但她明知自曾辦理婚宴，卻發表類似「禁愛令」的單身宣言，作為行銷手段，使粉絲對她保持著錯誤的單身幻想，進而打賞斗內，如此欺瞞行為違背「偶像藝人」職業道德，影響粉絲利益，屬於和公義相關事件。

況且飛比在婚宴之後，未曾公開告訴親友她結婚失敗，也沒有退還親友結婚禮金，萬女的指述並非無所依據，況且飛比既然身為公眾人物，又想以未婚作為賣點，此事件就屬於可受公評之事，萬女只是發表評論而已。

台北地院法官認為，飛比確實是知名直播主，是在網路上具有一定知名度的公眾人物，而飛比也的確在2014年間和陳姓男子論及婚嫁，並在澳洲同居、返台辦歸寧婚宴，而所謂「歸寧宴」在禮俗上，是已經完成結婚儀式的新婚夫妻，回女方娘家的宴客，而且飛比也的確有和親友收取結婚禮金，因此認定萬女和尤男只是根據客觀事實表達個人意見，並無不法，因此判飛比敗訴，全案仍可上訴。


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