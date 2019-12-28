他表演正港「蜻蜓點水」爆紅　習武20年還曾演過電影

▲重慶青年張成強表演「蜻蜓點水」。（圖／翻攝自《華龍網-新重慶》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

最近一名重慶青年張成強表演「輕功」的影片在網上引發關注，只見他以敏捷的腿法，從岸邊往水裡跳去，但又能在腳尖接觸水面的那一瞬間跳回岸上，宛如武俠小說中的「水上漂」。張成強表示，這個動作叫做「蜻蜓點水」，也就是武術動作中的「二踢腳」。

根據《華龍網-新重慶》客戶端，張成強從7歲開始練武，12歲時進入武校系統學習中國功夫，訓練生涯將近20年，「蜻蜓點水」主要靠強大的腿部力量和腰腹力量的爆發力，為了練習，他每周做3次爬樓梯訓練，100米高的樓梯，來回爬10次，分別用衝刺跑、單腿跳、雙腿跳、背上沙袋背心負重跳。

▲張成強習武近20年。（圖／翻攝自《華龍網-新重慶》客戶端）

此外，他還要不斷強化練習腰腹部力量，健身用的健腹輪，別人都用雙手推單輪，他則用雙手推4輪，經歷3個多月的精心打磨，終於練就了一身絕活，他在今年11月第一次將自己的練習影片發到了網上，瞬間吸引了一大批粉絲。

2009年，18歲的張成強隻身來到安徽蕪湖，在當地的一個遊樂園內擔任舞台劇演員，也曾去橫店擔任電影演員，如今的他在重慶長壽開了一家武術培訓班，目前已經有了40餘名學員，平常也常在網上發佈自己展示武術技藝的影片。

張成強表示，「其實武術帶給我們的不僅僅是強健的體魄，還是身心意志力的提升。如何能夠傳承中國武術，讓更多人能夠通過武術的訓練健康生活，健康成長，是我接下來努力的目標和方向。」

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