神人一掌擊破「5層樓瓦片」！網友全看傻：傳說中的練武奇才？

實習記者賴韻如／綜合報導

擊破木片或瓦片是空手道或跆拳道常見的表演，不過通常最多5至6片。國外近日有一則劈瓦的影片在網路上瘋傳，只見一位神人一口氣徒手擊破「5層樓高」的瓦片，力量之強大讓網友全都讚嘆不已，直呼「根本是練舞奇才阿！」

影片是由網友「Joko Dwi Priyono Priyono」分享至臉書，從影片中的場景來看，當天應該是在一個軍事集會現場，畫面中充斥著許多身穿迷彩制服、頭戴亮橘帽的阿兵哥，前方用鷹架架起的舞台上則有一位武術人員站在高處，將約莫1層樓高的瓦片徒手擊破，這時台下也傳來一陣歡呼以及掌聲。

▲▼表演人員徒手將5層樓高瓦片擊破。（圖／翻攝自Facebook／Joko Dwi Priyono Priyono）



接著鏡頭一轉，又出現了3座更高的舞台，前方一樣放著同等高的瓦片，尤其是在中間那座，目測約有5層樓高，站在上面的武術人員先是集氣了約20秒，接著一口氣徒手將眼前的「瓦片高樓」給擊碎。

這部94秒的影片一曝光後就引起熱烈討論，不少網友紛紛讚嘆表示，「好功夫！」、「太強啦」、「練到死也沒這麼猛」、「降龍十八掌」、「傳說中的練武奇才？」但也有許多網友狂批根本就是假的，「力量不可能傳導這麼遠」、「我怎看都是推倒的，跟武術無關」、「幼稚園小朋友也做得到」、「疊這麼高，當然一推就會倒阿」。