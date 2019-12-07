俄國核武關鍵開關　普丁「神秘手提箱」內部構造首度亮相

Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде:

https://t.co/PxXtCvEyZg pic.twitter.com/CiAoDA9862 — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 2019年12月5日

▲手提箱中的數字鍵盤提供密碼輸入。（圖／翻攝自twitter）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）隨身攜帶的核武手提箱（Nuclear briefcase）相當神秘，它的內部構造近日在俄國媒體下首次曝光。透過這個手提箱，普丁可以隨時下達發射核武命令。

綜合外媒報導，核彈發射程序需經多方認證，其中一道認證程序須要經過國家最高領導人同意。今年是俄羅斯戰略飛彈部隊（Strategic Missile Forces）成立第60週年，紅星電視台（Zvezda）近日得到同意，公開核武手提箱的內部構造。

這款受到嚴格監控、保護的核武手提箱是50年前的舊款式，尺寸和筆電包差不多，攜帶在普丁的貼身軍官手中。手提箱中有一排數字鍵盤，下方有四個按鈕，其中白色的就是發射鍵，透過箱內的閃卡（flash card）能遠端控制核武庫。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）手中也各有一個同樣的箱子，當普丁啟動命令，另外兩個手提箱隨即會收到通知。

▼經過上述3人使用秘鑰同意才能正式發射，而且只有在遭受他國核武攻擊的情況下才可以發動。（影／翻攝自youtube）