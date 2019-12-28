「民進黨《反滲透法》就像坦克車輾壓！」　趙少康：一定要挺費鴻泰當選立委

政治中心／台北報導

面對民進黨立法院黨團提出《反滲透法》，力求連任成功的國民黨立委費鴻泰26日也與資深媒體人趙少康在市府轉運站前街頭演講表達看法。趙少康認為，民進黨在立法院根本就像坦克車輾壓，沒有理會任何反對意見，「《反滲透法》就是反民主、新的戒嚴法。」

趙少康表示，民進黨要強行通過《反滲透法》這麼有爭議性的法案，是反民主破壞民主程序，絕對不能讓民進黨在立法院過半。過去前立法院長王金平面對這種爭議法案，不可能在在野黨有那麼強烈有意見下去逕付二讀，根本就沒有進行協商程序，這種逕付二讀的方式很少發生。

▲力求連任成功的國民黨立委費鴻泰（中）也與資深媒體人趙少康（左二）在市府轉運站前街頭演講。（圖／翻攝自費鴻泰臉書）

「民進黨在立法院根本就像坦克車輾壓！」趙少康說，民進黨沒有理會任何反對意見，《反滲透法》就是反民主、新的戒嚴法，就是新的「麥卡錫主義」復辟，因此費鴻泰一定要當選，而且不能讓民進黨過半，現在是舊國會舊民意，應該等到新國會產生之後再來對《反滲透法》進行討論審查。

費鴻泰也表示，自己沒有很多資源，現在陷入苦戰，但相信自己一步一腳印，也相信選民都是理智的，會做出好的選擇。他細數自己在國會的政績，包括首創菜市場街頭服務、每個里的報稅服務、報稅從需要自然人憑證改為健保卡做資料查詢、簡式報稅政府幫忙做，是世界上最領先的報稅政策。

費鴻泰說，這次的政見重點在於針對學生貸款免息、立法公共托育擴大化、推動長照保險、改善青年創業的環境、青創融資計畫，都是可以落實，「老人要照顧，年輕人有希望，社會才會祥和，國家才會強。」

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