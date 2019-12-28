　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只特偵組！　韓國瑜3場政見會5大政策亮點一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／中選會提供）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選三場電視政見發表會順利落幕，《ETtoday新聞雲》整理國民黨總統候選人韓國瑜在這三場政見會共提出5大政見亮點，包括恢復調查高官貪污的「特偵組」、結合主權和經濟的「中華民國主權基金」、傳統外交轉為經貿外交、台中和高雄試辦自貿區以及調整「一例一休」政策。

1. 恢復特偵組

韓國瑜在第一場政見會主張，若當選總統，會立刻成立特偵組，馬上調查包括前瞻基礎建設經費8千800億、風力發電2兆，還有高雄負債3千300億。

韓國瑜說，他拜託特偵組「像X光一樣嚴密檢查我」，若他貪汙「不要假釋，關我關到死」，同時他也向所有典獄長說，「如果貪汙！一天給我一碗飯就好！」

韓國瑜指出，民進黨廢特偵組是「為貪官污吏開一路綠燈」，使得「貪官污吏充斥整個政府，還有肥貓，這像一個政府嗎？」

2. 成立中華民國主權基金

韓國瑜在第二場政見會中主張，目前30個政府成立5個主權基金，盼用10兆的規模創建一個中華民國主權基金，像新加坡、馬來西亞、阿布達比等做全球的產業佈局，同時拉動台灣內部產業。

3. 傳統外交轉為經貿外交  

韓國瑜在第二場政見會中表示，將實施或出去人進來的政策，駐外大使館和外貿協會等駐外單位通通調動起來執行，跳脫傳統政治學派，除了評估一個國家政府的政治情勢等工作，也要負責把當地觀光客帶來台灣，把台灣美好的工藝產品、農漁產品以及科技產品有效推銷出去，有計劃地推銷給當地國家。

4. 台中、高雄試辦自貿區  

韓國瑜在第二場政見會中指出，將修改不適合法令的產業轉型或提升，不適任的法令要與時俱進，並設立自由經濟貿易區，以台中、高雄先試辦，以前店後廠的概念大幅鬆綁現行法令，讓人才、金融、醫療、教育大幅開放。

此外，韓國瑜表示，將創造「政府、銀行、中小企業及勞工」的正向循環、續簽ECFA，台灣以中小企業為主佔95%，中美貿易大戰下及東南亞關稅成形、ECFA即將到期，中小企業非常害怕，政府要支持銀行、銀行要支持中小企業、中小企業支持勞工形成一個正向循環。

韓國瑜強調，要使中小企業老闆不用害怕能支持自己的勞工，對未來勞工的保障，希望放無薪價實領60%基本薪資以養家活口，銀行發揮角色支持中小企業，政府來做後盾；蔡英文曾說ECFA是毒藥認為台灣勞工薪水會被拉低，10年到了證明這全都是謊言，因此一定要再簽訂。

5. 調整「一例一休」政策

韓國瑜在第三場政見會主張，未來要建立「庶民經濟服務團」、調整「一例一休」、「國營事業用人唯才、絕不酬庸」。

韓國瑜指出，台灣現在經濟不景氣，2019年有將近4萬間公司倒閉，未來希望無薪假保障60%薪資，讓勞工能養家活口，也希望未來「青年朋友自提退休金」，來保障年輕勞工的未來。

韓國瑜感嘆，他深知國營事業員工心中怨聲載道，承諾未來當選一定用人唯才、專業分工，不塞大肥貓來壓榨國營事業。至於農漁業等共同問題就是深怕找不到好通路，他強調，未來會帶頭協助找訂單。

其他人也看了這些...

蔡韓宋第三度交鋒　宋楚瑜身穿藍色博士服亮相
韓國瑜點出台灣四大危機　「到了晚上新潮流當總統」
韓國瑜自稱「百年難得一見政治奇才」　嗆跟新潮流邱義仁直球對決

更多熱門新聞...

蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633
蔡英文：韓國瑜除了罵我　口中既沒政見也沒具體方法
再轟反滲透法　宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
高二女作文「感動法務部」！助父獲假釋　8年首次團圓飯當場哭了
韓國瑜是綠營的心病！他分析：民進黨害怕的韓回來了
男30樓墜下砸死2女高中生！父親軟腳「被抬去認屍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜專訪／自嘲民調「最好100比0」　曝蓋牌因對手是四軍總司令

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

圖／批蔡英文4年前臉書貼文自打臉　韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

全文／蔡英文狂轟金句連發：韓總機633、600萬講不清、推販毒立委

【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明：韓國瑜是「見林的政治領袖」

不只特偵組！　韓國瑜3場政見會5大政策亮點一次看

下個會期再審《反滲透法》？民進黨嗆：國會有吳斯懷、邱毅能理性討論嗎

看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

混血老婆「逃避中文考試」花招百出！　用「美人計」郎朗也無動於衷ＸＤ

台灣虎斑犬毛色不討喜送加拿大「走在路上狂被讚帥」媽好自豪！

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

圖／批蔡英文4年前臉書貼文自打臉　韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

全文／蔡英文狂轟金句連發：韓總機633、600萬講不清、推販毒立委

【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明：韓國瑜是「見林的政治領袖」

不只特偵組！　韓國瑜3場政見會5大政策亮點一次看

下個會期再審《反滲透法》？民進黨嗆：國會有吳斯懷、邱毅能理性討論嗎

看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

一起見證幸福，林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

別亂選座位！女生單獨遊中東需注意「4重點」...衣服要帶好

1000年前失落宮殿找到了！　墨西哥發現「馬雅菁英」聚會所

泰劇《待到重逢時》1集親4次！　學弟羞送「偷襲之吻」…學長抹唇笑甜到破表

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

男星割眼袋「打噴嚏傷口裂開」爆血！　節目錄一半突離場：要去補針

綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

《大約在冬季》上映首日　驚見齊秦王祖賢「同框」了！

害怕跟哭鬧的嬰兒坐一起？日本2航空推出「嬰兒地圖」服務

替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

政治熱門新聞

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

韓國瑜12金句連發！自稱「百年難得一見政治奇才」

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

政見會／韓國瑜諷：當總統也不是讀稿機

政見會／韓國瑜自稱「百年難得一見的政治奇才」

台中邱厝里成選情「章魚哥」

韓國瑜跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼

政見會／韓國瑜：當選後推千億庶民經濟

快訊／余天傳收恐嚇信！遭索20萬跑路費

政見會／韓國瑜：到了晚上新潮流當總統

U2超多主播挺韓　他揭發大財真相

韓國瑜痛譙蔡英文：放任1450抹黑嬰兒

全文／蔡英文狂轟：韓總機633、推販毒立委

更多熱門

相關新聞

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

立委候選人高嘉瑜與吳怡農，因為高顏值再加上擅長操作網路話題，讓許多網友留下深刻的印象，但是《網路溫度計》所公布的數據卻顯示，在「立委候選人」與「新秀立委候選人」兩項的聲量奪冠的卻另有其人，而非高嘉瑜或吳怡農。

賴清德輔選蔡培慧：就差臨門一腳

賴清德輔選蔡培慧：就差臨門一腳

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選

陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

陳綺貞淪小三「不知情」　律師說話了

媽從9樓屋頂推下2稚子　跟著跳下

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

學生分類「五彩巧克力米」　萬人朝聖讚爆

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面