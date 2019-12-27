許淑華合體館長！白衣球褲上直播…透露未婚原因

▲許淑華與館長合體直播。（圖／翻攝館長Youtube）



記者柯振中／綜合報導

台北市第七選區、民進黨立委候選人許淑華27日與網紅「館長」合體，在館長的Youtube頻道上開直播。許淑華指出，自己這次在台北市第七選區競選，這次將面對國民黨的費鴻泰，以及民眾黨的蔡宜芳與言論自由黨、基進黨的候選人競選。

許淑華說到，這區主要的競爭者是她與費鴻泰，目前票數達到約55波，自己不會輸，「大家都會說，欸那妳憑什麼跟費鴻泰競爭」，但自己13年來在當地服務了7萬多件案件，也算深耕許久。

許淑華說，自己雖然現在是立委候選人，但目前仍在做議員的工作，替民眾服務，快要忘記自己候選人的身分了。她舉例自己遇到的問題，某間國小沒有裝設冷氣，導致學童上課環境相當炎熱，她花了3個月的時間東奔西跑，最後終於得到贊助，該間國小明年1月將裝設冷氣，讓小朋友有舒適的讀書環境。

許淑華還說，自己目前正在找創投公司，讓公司能夠投資年輕人，也希望能夠建立青創平台，讓年輕人有發展空間。許淑華說，如果自己順利選上，將選擇教育、文創類型的部會，希望能夠發揮自己的專長，給予年輕人舞台，也希望能夠針對民生議題、經濟的方面做加強。

▲許淑華在直播中澄清「擋公宅」的傳言。（圖／翻攝館長Youtube）



許淑華說，自己是信義區的議員，住的房子僅有16坪，扣掉公設只有9坪，但自己也買不起，且信義區房租貴，很難用補貼的金額租起服務處，因此乾脆到市場擺攤、服務民眾，藉此更加貼近人民。

對於公宅的設立，許淑華說明，公宅的設立會衝擊當地民眾，不少人會持反對意見，但自己會前往溝通，蓋好公宅之後，在附近劃定都更區，讓附近的民眾也受惠，建立新的社區，同時實現居住正義。

至於「擋公宅」的傳言，許淑華澄清，自己在政黨協商時替柯文哲捍衛預算，但國民黨不斷反對，因此開始與對方協調，花了16個小時的時間，才終於得到一致的結果。 許淑華認為，在公宅興建時，當地居民會開始反對，自己拿出連署書，與當地居民協商、調查意見，卻被黑成「擋公宅」，讓她感到相當無奈。

許淑華提到，自己今天的衣著是足球裝，希望能夠藉此帶動足球的風氣，台灣早前有風靡足球，且國內有足協、女足表現也相當不錯，現在應該推廣幼兒足球，希望民眾能夠多讓孩童踢足球。許淑華指出，自己至今仍沒有結婚，是因為13年來替民眾服務了7萬多項案子，時間都被綁在工作上，根本沒有空談戀愛，所以才耽誤到現在。

此外，館長還透露，接下來的每天都有不同的人來合體，27日是許淑華；宋楚瑜往後也會擔任神秘嘉賓，到直播間來合體。

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