網路投保前11月吸金逾36億年增5成　利變年金險狂賣22億最夯

▲根據統計，今年1至11月網路投保銷售，其中利變年金險依然是最受歡迎的險種。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局最新公布網路投保情況，2019年前11月保險業保費收入累計為36.8億元，較去年同期成長近5成，其中壽險業網路投保最夯的險種為利變型年金、旅平險與定期壽險，至於產險則是汽車險、機車險及旅平險賣得最好。

根據保險局統計，今年1至11月壽險業保費收入達23.66億元，比起去年同期的15.82億元，增加49.5%；產險業今年前11月保費收入達13.14億元，較去年同期的8.74億元，成長50.3%，顯示網路投保持續增溫中。

壽險業的網路投保今年前11月保費收入達23.66億元，其中最受歡迎的是利變年金險，保費收入達22.34億元，緊追在後的是旅平險、定期壽險，保費收入分別為6,294萬元、764萬元。

至於產險業網路投保的保費則為13.14億元，年成長逾50%，銷售第一名的是汽車險，保費收入達7.3億元，再者是機車險與旅平險，保費收入依序為2.3億元、2.26億元；整體來看，無論是壽險或產險，旅平險仍是最受民眾青睞的險種。

以保費收入來看各家保險公司排名，今年前11月網路投保壽險公司前3名分別是國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽；至於產險公司前3名各別是富邦產險、新安東京海上產險、國泰產險。