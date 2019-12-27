　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

網路投保前11月吸金逾36億年增5成　利變年金險狂賣22億最夯

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲根據統計，今年1至11月網路投保銷售，其中利變年金險依然是最受歡迎的險種。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局最新公布網路投保情況，2019年前11月保險業保費收入累計為36.8億元，較去年同期成長近5成，其中壽險業網路投保最夯的險種為利變型年金、旅平險與定期壽險，至於產險則是汽車險、機車險及旅平險賣得最好。

根據保險局統計，今年1至11月壽險業保費收入達23.66億元，比起去年同期的15.82億元，增加49.5%；產險業今年前11月保費收入達13.14億元，較去年同期的8.74億元，成長50.3%，顯示網路投保持續增溫中。

壽險業的網路投保今年前11月保費收入達23.66億元，其中最受歡迎的是利變年金險，保費收入達22.34億元，緊追在後的是旅平險、定期壽險，保費收入分別為6,294萬元、764萬元。

至於產險業網路投保的保費則為13.14億元，年成長逾50%，銷售第一名的是汽車險，保費收入達7.3億元，再者是機車險與旅平險，保費收入依序為2.3億元、2.26億元；整體來看，無論是壽險或產險，旅平險仍是最受民眾青睞的險種。

以保費收入來看各家保險公司排名，今年前11月網路投保壽險公司前3名分別是國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽；至於產險公司前3名各別是富邦產險、新安東京海上產險、國泰產險。

ET快訊
快訊／哈薩克航空驚傳墜機！　機上載100名乘客
國民黨「懸賞100萬」協尋楊蕙如！籲重啟特偵組查「十大疑案」
韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？毫不猶豫秒回5字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

網路投保前11月吸金逾36億年增5成　利變年金險狂賣22億最夯

壽險業前11月匯損2483億創新高　避險換匯成本飆1838億難收回

金管會今年開罰金融業破3億創新高　保險業挨罰逾1.3億元奪冠

年終獎金準備入袋！選對理財工具「賺飽回饋爽過年」　壽險業再推外幣變額保單

國壽網路投保大噴發　累積保費收入破10億創保險史新猷

「新人有9個月專案獎金」遠雄人壽宣布：2020年擴大增員　招募2000名業務菁英

搶退休市場！壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案　外幣資產配置規劃退休金

南山人壽電腦系統改善期限逼近　工會呼籲金管會嚴格把關「別連累員工過年加班」！

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

網路投保前11月吸金逾36億年增5成　利變年金險狂賣22億最夯

壽險業前11月匯損2483億創新高　避險換匯成本飆1838億難收回

金管會今年開罰金融業破3億創新高　保險業挨罰逾1.3億元奪冠

年終獎金準備入袋！選對理財工具「賺飽回饋爽過年」　壽險業再推外幣變額保單

國壽網路投保大噴發　累積保費收入破10億創保險史新猷

「新人有9個月專案獎金」遠雄人壽宣布：2020年擴大增員　招募2000名業務菁英

搶退休市場！壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案　外幣資產配置規劃退休金

南山人壽電腦系統改善期限逼近　工會呼籲金管會嚴格把關「別連累員工過年加班」！

黃國昌爆北市國宅管線造假　都發局：有換管但不符規定將開罰

擺脫又老又殘！全台第一件危老改建商辦案　現身忠孝商圈

東森購物獨家首賣PUMA女性休閒組　與韓國同步流行

平安夜一家3人渡假村泳池溺斃　警方公布姓名「水泵發現泳帽」

挑戰大聯盟失利　菊池涼介正式宣布續留廣島

狂砍女友80刀小孩救母一起殺！　狠男燒屋滅證：我從沒愛過她

常腰酸背痛四肢寒？　當心「冷老症」上身

「非常震撼！」韓國瑜觀看蒙娜麗莎VR虛擬實境　張善政誇宏達電是台灣驕傲

川普警告「敘俄伊朗」別再殺害敘北平民：土耳其努力阻止「大屠殺」

快訊／彰化工地圍牆倒塌...2命危送醫！現場搶救中　傷亡人數待釐清

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

保險熱門新聞

儲蓄險「雙重砍殺」明年貴兩波…最高暴漲30%

壽險業前11月匯損2483億創新高

金融業罰鍰衝破3億　保險業被罰最多

壽險業看「利變型+投資型保單」成2020年主打戰場

南山人壽電腦系統改善期限逼近　工會呼籲金管會嚴格把關！

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

年終獎金準備入袋！選對理財工具「賺飽回饋爽過年」

網路投保前11月吸金36億　利變年金險最熱賣

一張表懂車禍調解官要看的單據

壽險公會提4大點：發揮保險真正價值

儲蓄險繳完想解約領錢！專家幫畫表格

全台首賣「郵輪旅遊綜合險」保單內容曝光

壽險業攜手「銀行+投信」合推投資型保險專案

國壽網投大噴發　累積保費收入破10億

更多熱門

相關新聞

壽險業前11月匯損2483億創新高

壽險業前11月匯損2483億創新高

金管會保險局今（26）日公布保險業匯兌損益數字，今年前11月壽險業整體匯兌成本達2,483億元，再創歷史新高，同時也首度公布保險業使用避險工具的換匯成本累計前11月達1,838億元，

金融業罰鍰衝破3億　保險業被罰最多

金融業罰鍰衝破3億　保險業被罰最多

管中閔效應！教授兼職獨董要學校同意

管中閔效應！教授兼職獨董要學校同意

IPO未達標遭財委會修理　顧立雄：人沒有十全十美

IPO未達標遭財委會修理　顧立雄：人沒有十全十美

配合逐筆交易　6下單方式同步明年上路

配合逐筆交易　6下單方式同步明年上路

關鍵字：

金管會保險旅平險定期壽險利變年金險車險保戶

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面