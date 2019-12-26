壽險業前11月匯損2483億創新高　避險換匯成本飆1838億難收回

▲根據保險局統計，壽險業累計前11月淨匯損為2,483億元，不過稅前盈餘也大賺1,687億元。（圖／123rf）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（26）日公布保險業匯兌損益數字，今年前11月壽險業整體匯兌成本達2,483億元，再創歷史新高，同時也首度公布保險業使用避險工具的換匯成本累計前11月達1,838億元。

根據保險局統計，截至今年11月底，壽險業匯兌損益有975億元，但避險損失有1,482億元，加上外匯變動準備金26億元，因此11月壽險業累計淨匯損為2,483億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年前11月淨值達2兆479億元，較去年同期的8,109億元，成長65.6%，其中壽險業淨值來到1兆9,140億元，年增達71%，而產險淨值則攀上1,339億元，年成長13.6%。

整體來看，今年前11月壽險業累計稅前獲利1,687億元，較去年同期增加600億元，成長55.2%；產險業累計稅前獲利153億元，較去年同期小幅增加9億元，年增6.3%，累計今年前11月保險業稅前獲利達1,840億元，年增49.5%。

保險局表示，到今年11月底為止，新台幣兌美元匯率相對於上月貶值幅度為0.2%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達585億元，與上月份減少11億元，同時首度公布壽險業使用避險交易的換匯成本，累計已達到1,838億元，評價利益則為356億元，累計前11月匯損仍損失2,483億元。不過，若排除換匯成本的影響則是損失645億元。

整體來看，儘管匯損創新高，但壽險業今年11月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,687億元的獲利。