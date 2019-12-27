ET民調／政府稱「台灣投資大爆發」　64.7％民眾對景氣回溫無感

▲對於政府稱「今年是台灣投資大爆發的一年」，64.7％的民眾沒有感受到景氣因此回溫。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜自2018年九合一選舉起主攻經濟牌，直至2020大選與民進黨總統候選人、現任總統蔡英文雙方針對經濟議題也時常交鋒。民眾對經濟好壞的感受度究竟如何？根據《ETtoday新聞雲》的最新民調顯示，對於現任政府稱「今年是台灣投資大爆發的一年」，64.7％的民眾並沒有感受到景氣因此回溫。

為了解民眾對經濟議題、政策的看法，本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年12月23日至12月25日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查方式結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，調查回收有效樣本數為1945份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.22％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

台灣因為國際處境特殊、兩岸情勢的影響下，對於區域經貿協定的參與困難度較高，可能會面臨「經貿邊緣化」的情況，調查結果顯示，這項看法有75.8％的民眾認同（含「非常認同」50.3％與「有點認同」25.4％），僅有22.6％的民眾表示不認同（含「有點不認同」13.3％與「非常不認同」9.3％）。

韓國瑜拋出的「設立自經區」相關政策，有76.7％的民眾認同若短期內在外交、貿易上困境台灣無法取得突破，可以先「小範圍試點」推行自經區（含「非常認同」38.3％與「有點認同」38.3％），僅有16.5％的民眾表示不認同（含「有點不認同」8.5％與「非常不認同」8.0％）。

而全國工業總會提出台灣的「五缺」問題（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）沒解決，會阻礙企業回流台灣。對於現任政府的處理狀況，調查結果指出，僅有38.2％的民眾認為蔡政府執政三年多來，有解決台灣的五缺問題（含「有」17.7%與「應該有」20.4％），有56.5％的民眾認為蔡政府執政三年多來，沒有解決台灣的五缺問題（含「應該沒有」15.8％與「沒有」40.7％）。

中美貿易戰5月正式開打，不少台商趁機回流，蔡英文曾宣布「今年是台灣投資大爆發的一年」，但景氣是否有因此回溫，根據調查結果，僅有33.4％的民眾有感受到（含「有感覺」16.6％與「還算有感覺」16.8％），另有64.7％的民眾沒有感受（含「不太有感覺」21.1％與「沒感覺」43.7％）。

現任政府日前表示「台商回流」近新台幣7000億元，但經濟部表示，境外資金並未匯入僅是國內資金先運用一事也掀起波瀾。調查結果顯示，有34.6％的民眾認為「7000億國內資金先運用」可以算入執政黨的亮眼政績（含「一定可以」15.1％與「應該可以」19.5％），另有59.3％的民眾認為「7000億國內資金先運用」不可以算入執政黨的亮眼政績(含「應該不可以」25.0％與「一定不可以」34.3％)。

蔡英文5月起啟動稅改新制，將綜所稅率最高45％下修到40％，股利所得的稅率從45％調降到28％，「資金匯回條例」，把原本稅率20％的海外所得大降到最低4％。但僅有36.1%的民眾認為此稅改方式可以解決台灣貧富不均的問題（含「一定可以」11.9％與「應該可以」24.1％），另有53.2％的民眾認為蔡政府的稅改方式無法解決台灣貧富不均的問題（含「應該不可以」25.7％與「一定不可以」27.5％）。

觀光旅遊業方面，根據現任政府統計，2018年台灣的旅客數已達成1100萬，創歷史新高，這些旅客大多來自歐、美、日、韓以及新南向國家。調查結果顯示，有45.1％的民眾有感受到台灣的國外旅遊人次增加了（含「有感覺」25.2％與「還算有感覺」19.8％），另有52.3％的民眾表示沒有感覺（含「不太有感覺」17.8％與「沒感覺」34.5％）。