「雄女伊能靜」長大了！病人狂找醫生咧？正妹甜翻白眼：我就是

▲江紀萱醫師（中間）在高中時間就是清秀小美女 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

幾年前有一名在正就讀成大醫學院的女學生江紀萱，被「表特」網友稱為「雄女版伊能靜」，現在他已經從成大醫學院畢業，來到高雄一家皮膚科診所擔任醫師，可是娃娃臉的她在台南奇美醫院擔任主治醫師，常被病人誤認成為護理師，人明明就已經站在前面，病人還說：「叫你們醫師過來」，讓她當場哭笑不得。

原本接受《ETtoday新聞雲》記者採訪「圓形禿」的江紀萱醫師，面對鏡頭就已經相當緊張，再聽到記者問到：「醫師，有沒有人說過妳很娃娃臉」，立刻更是不自在，當場有點嬌羞的說：「有哇」，自己才說到在台南奇美醫院遇到的情況，她說：「我去巡房的時候，還常被當作護士，病人問ㄟ我不是叫醫生過來，而且解釋了好幾天、住院跟他說了好幾天，她說怎麼都沒有醫師來看過，我就回我就是醫師」，對方很驚訝。

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▲江紀萱醫師在高中時間就是清秀小美女 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲江紀萱醫師在大一的時候，還曾經被「表特」 。（圖／記者吳奕靖翻翻攝）

不過一聽到記者要寫正妹醫師，直率的江紀萱立刻翻了白眼，還做出了打冷顫的動作，當場回了：「人怕出名，豬怕肥」，原來她自爆大學時期，曾經被「表特」，那一年她才剛唸大一，不過江紀萱在高中時期，就讀高雄女中的她就已經小美女一枚，甜美的外表酷似藝人伊能靜，有著娃娃臉的她被稱為「雄女版伊能靜」。

現在江紀萱從台南奇美醫院離開，來到高雄一家皮膚科診所擔任醫師，雖然外表甜美，但她還是希望大家關注的是她的醫學專業，畢竟擔任醫師這個工作就是希望能夠幫助更多病人，解決皮膚上的種種困擾。

▲江紀萱醫師外型酷似藝人伊能靜，同樣有娃娃臉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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