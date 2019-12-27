警界喬丹「超有哏」！2匪持槍搶銀行　籃球KO擊落人車「破案」

▲屏東警分局在長治鄉農科路台銀農科分行進行金融機構防搶勤務演練，過程逼真 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

兩名共乘一輛機車的歹徒，日前持槍搶劫屏東縣長治鄉農科路上的台灣銀行農科分行，警方獲報出動大批警力圍捕，在當地進行自主體能訓練的員警聽到警車追逐聲響，利用手上籃球擊中搶匪，人車倒地逮獲，演練過程逼真。

▲▼追搶匪、逮獲。

年關將近，金融機構、民眾申請護鈔頻繁，易引發宵小、不肖歹徒覬覦，屏東警分局希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構防衛意識、強化線上警網快速應變打擊犯罪的能力，嚇阻歹徒不法意圖，保護民眾財產安全，讓市民平安過好年。

▲▼逮獲搶匪。

位於長治鄉農科路上的的臺灣銀行農科分行，日前下午打烊時刻，突然有2名持槍歹徒闖入，1名控制保全人員，另1名頭戴面罩的歹徒則開搶並大喊「搶劫、把錢交出來！不配合就開槍！」將手提袋丟進櫃台，喝令行員將鈔票放入袋中，為了避免傷亡，行員假意配合指示裝入現鈔，並伺機按下警鈴。

屏東分局勤務指揮中心獲報，立刻通知線上警網趕往，但警方慢了一步，2名搶匪已騎車逃逸，巡邏警力仍不放棄緊追在後，同時回報搶匪逃逸路線、方向及交通工具號牌、顏色等資訊，勤務指揮中心也啟動線上警力實施攔截圍捕。

經警方實施嚴密區塊封鎖，最後2名歹徒在行經神農西路旁公園時，遭自主體能訓練的同仁用籃球擊中倒地，攔截警力也同時到達，及時將搶匪逮獲送辦，展現平時訓練成果及合作無間的默契。

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