【瑪法達談星】12.25～12.31　水象星座　天蠍出現意想不到「神展開」

圖文／鏡週刊

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（12.25～12.31）水象星座運勢。

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♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

拍板定案，如獲至寶。盼來一年一度財星與歲星合相超大吉兆的這段期間，是感動與欣慰的豐收時刻。合作事業、夥伴關係或某兩難決定，終於有了兩全其美的重大突破。可望在歲末封關前理出頭緒、塵埃落定，卸下心頭重擔。事業得力夥伴分憂解勞、隨時可遞補上陣，假期可望暫時稍事紓壓。幸福狂飆、好禮上門。愛情是冬日暖陽。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

及時當歡，尋幽攬勝。好運時來、驛馬星動的這段日子，若干意外變化卻出現令人意想不到的發展與驚喜，擦出的精彩火花更是難以想像。一靜不如一動。事業速度重於深度，先占先贏。歲末封關將在一堆交涉聯繫、拜會往返、公務出差、臨時任務中忙碌。小考過關。假期微旅行、跑趴約會多，易有豔遇。財運大發。愛情是柔顏的青春之露。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

有聲有色，好評如潮。以事業亮點作收的這段日子，歲末封關將以工作優異、佳評肯定、夙願得償，與充實成就告別一年。結案驗收順利，年度績效達標，事業自信滿滿，對來年充滿想法與期待，正好整理資源、汰弱留強，規劃下階段目標。適時放空休息、轉換心境，利脫胎換骨、健康與精神充電。金錢變化不大。愛情是知心共振。



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