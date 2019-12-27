看綠營推「反滲透法」　江蘇台商：得民心者得天下





▲遏止境外敵對勢力滲透，破壞台灣民主，綠營強推反滲透法。（圖／CFP）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

民進黨團力推「反滲透法草案」於31日在立院完成三讀，有江蘇台商擔心此舉會對他們綁手綁腳、造成困擾，影響到企業在這裡的成長，認為綠營的動機讓人無法理解，也不得民心。他們更對台灣政府喊話，得民心者才能得天下。

江蘇有超過30萬名台灣人在此長期生活、工作，台商大本營昆山更號稱「小台北」，因此昆山台協會、六豐機械總經理宗緒惠在接受《中新社》報導時稱，大陸的政策讓我們在這裡走上了良性循環的軌道，台灣的做法則是惡性循環。

▲台商在大陸發展多年，常需要和官方、大陸對台工作系統打交道。（圖／記者陳政錄攝）

常州市台協會長、博瀚教育董事長角本清則直言，兩岸政策實行可謂天差地別，大陸這些年惠台政策不斷，展示了關懷體恤台胞的切實行動，以及持續開放的魄力決心。民進黨則失分不斷，德政和失政之間，高下立判。

宗緒惠在大陸發展超過20年，他認為，世界擠破頭想進入大陸市場，台當局的做法對我們綁手綁腳、造成困擾，會影響到企業在這裡的成長；動機讓人無法理解，也不得民心。

他們還提到，近年來，大陸先後公布促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、製發居住證、取消就業許可證等政策措施，近期又公布進一步促進兩岸經濟文化交流合作的「26條措施」，不斷充實兩岸融合發展的制度性安排。

▲陸委會圖解反滲透法草案。（圖／陸委會）

據了解，反滲透法背景是在兩岸關係冰凍下，年初「習五條」把兩制台灣方案擺上檯面後，蔡政府多次疾呼「捍衛台灣主權」，因而推動法案和相應措施。

面對「反滲透法草案」被批評是「綠色恐怖」「恢復戒嚴」。陸委會發言人邱垂正昨（26日）強調，反滲透法只規範影響選舉、干預民主、妨礙社會秩序的範圍，還必須有「滲透行為」加上「不法行為」才構成處罰要件，希望特定人士不要故意扭曲，製造社會紛爭，「就算是跟滲透來源往來，只要沒有不法行為，都不會受到影響。」

他強調，反滲透法的處罰，必須要有滲透行為，也就是「境外敵對勢力」對於「在地協力者」有指示、委託、資助的作為；而只有滲透行為也不構成處罰要件，還必須涉及5種具體的不法行為，也就是「違法捐贈政治獻金」「違法從事競選活動」「違法進行遊說」「妨害選舉公投」以及「擾亂社會秩序集會遊行」，這兩個要件都達到了，才會進入司法程序，規範非常嚴謹，因此台商、台青在大陸工作，從事正常交流，都不會受到影響。

但也有昆山台商向《ETtoday新聞雲》透露，台商在陸經營難免與大陸官方、涉台機構進行接觸，近期就有位地方台協的幹部接到「國安局」要求配合調查的公文信件，雖最後查無不法，但已經造成人家的困擾，他們更憂心法案通過後，相關情況會更加頻繁。

另有台青認為，急就章的推動反滲透法案，反而造成兩岸關係更加激化對立，甚至讓單純在大陸工作、發展的他們，被同儕帶上「有色眼鏡」，或被迫要求表態等，無形中也是一種壓力。

▼昆山台商台青聊反滲透法。（圖／記者陳政錄攝）