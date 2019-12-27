　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看綠營推「反滲透法」　江蘇台商：得民心者得天下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲遏止境外敵對勢力滲透，破壞台灣民主，綠營強推反滲透法。（圖／CFP）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

民進黨團力推「反滲透法草案」於31日在立院完成三讀，有江蘇台商擔心此舉會對他們綁手綁腳、造成困擾，影響到企業在這裡的成長，認為綠營的動機讓人無法理解，也不得民心。他們更對台灣政府喊話，得民心者才能得天下。

江蘇有超過30萬名台灣人在此長期生活、工作，台商大本營昆山更號稱「小台北」，因此昆山台協會、六豐機械總經理宗緒惠在接受《中新社》報導時稱，大陸的政策讓我們在這裡走上了良性循環的軌道，台灣的做法則是惡性循環。

▲▼面對中美貿易戰升級，在陸台商必須透過加速轉型升級、擴大內銷或轉移生產基地等策略因應。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商在大陸發展多年，常需要和官方、大陸對台工作系統打交道。（圖／記者陳政錄攝）

常州市台協會長、博瀚教育董事長角本清則直言，兩岸政策實行可謂天差地別，大陸這些年惠台政策不斷，展示了關懷體恤台胞的切實行動，以及持續開放的魄力決心。民進黨則失分不斷，德政和失政之間，高下立判。

宗緒惠在大陸發展超過20年，他認為，世界擠破頭想進入大陸市場，台當局的做法對我們綁手綁腳、造成困擾，會影響到企業在這裡的成長；動機讓人無法理解，也不得民心。

他們還提到，近年來，大陸先後公布促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、製發居住證、取消就業許可證等政策措施，近期又公布進一步促進兩岸經濟文化交流合作的「26條措施」，不斷充實兩岸融合發展的制度性安排。

▲▼反滲透法只罰「5行為」　陸委會：沒做的話「接觸滲透源都沒事」。（圖／陸委會）

▲陸委會圖解反滲透法草案。（圖／陸委會）

據了解，反滲透法背景是在兩岸關係冰凍下，年初「習五條」把兩制台灣方案擺上檯面後，蔡政府多次疾呼「捍衛台灣主權」，因而推動法案和相應措施。

面對「反滲透法草案」被批評是「綠色恐怖」「恢復戒嚴」。陸委會發言人邱垂正昨（26日）強調，反滲透法只規範影響選舉、干預民主、妨礙社會秩序的範圍，還必須有「滲透行為」加上「不法行為」才構成處罰要件，希望特定人士不要故意扭曲，製造社會紛爭，「就算是跟滲透來源往來，只要沒有不法行為，都不會受到影響。」

他強調，反滲透法的處罰，必須要有滲透行為，也就是「境外敵對勢力」對於「在地協力者」有指示、委託、資助的作為；而只有滲透行為也不構成處罰要件，還必須涉及5種具體的不法行為，也就是「違法捐贈政治獻金」「違法從事競選活動」「違法進行遊說」「妨害選舉公投」以及「擾亂社會秩序集會遊行」，這兩個要件都達到了，才會進入司法程序，規範非常嚴謹，因此台商、台青在大陸工作，從事正常交流，都不會受到影響。

但也有昆山台商向《ETtoday新聞雲》透露，台商在陸經營難免與大陸官方、涉台機構進行接觸，近期就有位地方台協的幹部接到「國安局」要求配合調查的公文信件，雖最後查無不法，但已經造成人家的困擾，他們更憂心法案通過後，相關情況會更加頻繁。

另有台青認為，急就章的推動反滲透法案，反而造成兩岸關係更加激化對立，甚至讓單純在大陸工作、發展的他們，被同儕帶上「有色眼鏡」，或被迫要求表態等，無形中也是一種壓力。

▼昆山台商台青聊反滲透法。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼昆山台商台青聊反滲透法。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
快訊／哈薩克航空驚傳墜機！　機上載100名乘客
國民黨「懸賞100萬」協尋楊蕙如！籲重啟特偵組查「十大疑案」
韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？毫不猶豫秒回5字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

7歲男童深夜喊腿疼…爸媽以為「生長痛」放任2個月！醫搖頭：送過來太晚了

華聞快遞／南京專供人才購房新政：2020年年初萬套新房可優先選擇

看綠營推「反滲透法」　江蘇台商：得民心者得天下

新熱門劇海報暗藏「黑警死全家」等字句　李澤楷旗下電視台道歉了

昆台聯合畫院　推兩岸藝術交流擴及「少數民族」

22歲女兒「高樓墜下身亡」　港立法議員心碎：她乖巧孝順

清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

美國打壓反激起「毛澤東熱」　習近平引用毛名句：不可沽名學霸王

拚了命救雞！75歲老翁困10米深水井...結局神反轉笑瘋全網

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

7歲男童深夜喊腿疼…爸媽以為「生長痛」放任2個月！醫搖頭：送過來太晚了

華聞快遞／南京專供人才購房新政：2020年年初萬套新房可優先選擇

看綠營推「反滲透法」　江蘇台商：得民心者得天下

新熱門劇海報暗藏「黑警死全家」等字句　李澤楷旗下電視台道歉了

昆台聯合畫院　推兩岸藝術交流擴及「少數民族」

22歲女兒「高樓墜下身亡」　港立法議員心碎：她乖巧孝順

清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

美國打壓反激起「毛澤東熱」　習近平引用毛名句：不可沽名學霸王

拚了命救雞！75歲老翁困10米深水井...結局神反轉笑瘋全網

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

擺脫又老又殘！全台第一件危老改建商辦案　現身忠孝商圈

東森購物獨家首賣PUMA女性休閒組　與韓國同步流行

平安夜一家3人渡假村泳池溺斃　警方公布姓名「水泵發現泳帽」

挑戰大聯盟失利　菊池涼介正式宣布續留廣島

狂砍女友80刀小孩救母一起殺！　狠男燒屋滅證：我從沒愛過她

常腰酸背痛四肢寒？　當心「冷老症」上身

「非常震撼！」韓國瑜觀看蒙娜麗莎VR虛擬實境　張善政誇宏達電是台灣驕傲

川普警告「敘俄伊朗」別再殺害敘北平民：土耳其努力阻止「大屠殺」

快訊／彰化工地圍牆倒塌...2命危送醫！現場搶救中　傷亡人數待釐清

老被切畫面！他上電腦課一拔線「結果逼逼叫」急求預防方法　網秀成功經驗

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

平安夜鬧離婚　法院外砍下妻人頭

跳針要他向狗鞠躬道歉　結局逆轉

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

港立法議員22歲女兒「墜樓身亡」

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

「完美家庭」六人葬身火海！網曝陰謀論

31歲兒意外斃命…62歲母做試管成功誕下男嬰

拚了命救雞！老翁困10米深水井...結局神反轉

沒錢幫岳母過生日　他遭悍妻暴踢下體

美國打壓激毛澤東熱　習愛用毛句

昆台聯合畫院　推兩岸藝術交流

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

更多熱門

相關新聞

昆台聯合畫院　推兩岸藝術交流

昆台聯合畫院　推兩岸藝術交流

創建兩岸藝術交流新平台，昆山與台灣畫院聯合打造的昆台聯合畫院，於2013年在「中國第一水鄉」周庄古鎮揭牌，提供台灣藝術家作品在當地展覽，今年更以「少數民族」交流為主題，邀請台灣原住民織布等手工藝的佼佼者，前來昆山布展、交流。

懶人包／9個Q&A、3張圖搞懂《反滲透法》

懶人包／9個Q&A、3張圖搞懂《反滲透法》

反滲透法「不含媒體」　陸委會：需另檢討

反滲透法「不含媒體」　陸委會：需另檢討

陸委會：反滲透法只罰「5種行為」

陸委會：反滲透法只罰「5種行為」

財長：台商匯回　百億元大咖在後頭

財長：台商匯回　百億元大咖在後頭

關鍵字：

反滲透法中共代理人法兩岸台商

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面