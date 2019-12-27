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年節送禮別荒謬！沈玉琳狂推新春送禮神器「58金高春節限量酒」 親友收到絕對OMG

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▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

▲有荒謬大師之稱的沈玉琳，親自傳授用「58金高春節限量酒」秒變送禮神器！（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

記者蘇晟彥／台北報導

農曆年又要到了，一年一度的「送禮大戰」又要開打，送禮雖然是禮輕情意重就好，但還是得「看人送」才不會顯得俗氣，也不會變成親戚間茶餘飯後的玩笑話。對此，征戰過無數「年節送禮沙場」的荒謬大師沈玉琳就大方分享「送禮經」。他說，過年選酒送禮就對了，而且還要是「高粱酒」，因為喜歡喝的親友收到可以直接開來「吼搭啦」，不喝酒的則可以拿來收藏、增值，像是50度以上金高，台灣地區總經銷黑松公司今年推出多款春節限量紀念酒，或喝、或送、或藏甚至拿來把妹，在沈玉琳的「妙口」示範下，樣樣都合適。

沈玉琳強調，酒這個東西非常奇特，下至年輕人，上至老人通通都喜歡，今年黑松公司推出的三款春節限量紀念酒，就非常適合送給各年齡層的人。以「金門酒廠建廠67週年（豬）、68週年（鼠）特優迷你紀念酒」來說，沈玉琳比喻，大家小時候拿到成績單，最開心看到的就是被打上「特優」兩個字，心情就會大好、就會覺得很棒，所以收到這款酒的人，對送禮人的印象也一定會極好。此外，象徵「豬」事大吉、「鼠」運亨通的意涵十分喜氣，不僅是春節送禮年輕朋友首選，就算當作生日禮物也不違和。再加上這次是限量推出的200ML迷你小方瓶，鮮豔搶眼的包裝配色，超Q版的金豬、錢鼠的生肖圖案以及專屬小酒杯，從裡到外，大耍可愛風。如果兩瓶拿來一起送給年輕正妹，沈玉琳高喊就是要「愛你酒酒（諧音久久）」，直接化身新一代「把妹神器」，包准逗得對方不要不要。。

▼沈玉琳標準示範如何把超Q萌的豬、鼠特優迷你紀念酒，秒變「把妹神器」，大討女生歡心。

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

如果今天過年送禮對象是給長輩或長官，沈玉琳則推薦「58度開春馥郁金門高粱酒」這款。因為開春馥郁是以花開富貴的牡丹花作為設計概念，祝福來年大吉大利、富貴有餘、鴻運連連，長輩長官們收到這樣寓意深遠的好禮，一定心花怒放朵朵開，直接「OMG！」，連沈玉琳自己都大喊，「我都想放在我家豪宅當裝飾，比什麼陶瓷琉璃質感更好！」

▼58度開春馥郁金門高粱酒以牡丹為設計，高質感讓沈玉琳直呼「想放在家裡當裝飾」。

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

最後也是最特別的，莫過於「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，沈玉琳直呼「根本是藝術品等級」，除了這是一座會「發光」的高粱酒，而且還全部經過鎮瀾宮大甲媽「稜轎腳」儀式，每一瓶都有媽祖的保佑加持，搭配瓶身雕入大甲媽聖像，點亮專屬燈座後就像一盞祈福光明燈。讓沈玉琳也難得收起玩笑神情，略帶正經的說，「這瓶有大甲媽加持的光明祈福酒，過年送人就是送上平安祝福，或是放在家裡當作珍品收藏，很有增值價值。」

▼最特別的就是「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，每一瓶都有「稜轎腳」，打開燈座後宛如祈福光明燈。

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

▲大甲媽光明祈福金門高粱酒 。（圖／黑松公司提供）

沈玉琳說，今年58金高推出的春節紀念酒款真的很多元，各年齡層的人都適合，如果是自己，會把「鼠年特優紀念酒」送給小甜甜，祝賀她現在瘦身有成、苗條如鼠；「豬年紀念酒」則送給楊繡惠，提醒她現在雖然身材曼妙，但還是要時刻保持，以免變成小胖豬。而「58度大甲媽光明祈福金高」則會送給年紀略長他一些的「長輩」綜藝天王憲哥。

▼就像一個藝術品的「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，沈玉琳會想要送給綜藝天王憲哥。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

最後，聊起過年要如何炒熱氣氛，沈玉琳說過年的時候就是親戚間「尬聊競技場」，為了避免冷場，直接把酒打開倒下去「喝就對了！」，他開玩笑說，男的喝一杯睪固酮上升、女的腎上腺素狂飆，秒變話題高手，所以每逢過年時，自己都會特別在飯桌上準備好58度金門高粱酒，要不然就超尷尬。

50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司王銘泉處長表示：「每年過年送禮都是消費者最頭痛的問題，今年黑松強勢推出三款別具心裁、限定包裝的春節紀念酒，就是要滿足消費者春節送禮需求，終結選擇困難症，把最好的心意和祝福，透過58度金門高粱酒，暖暖的送到對方心坎裡。」正是因為這樣的用心，讓每年推出的58金高限量酒款總是馬上被秒殺，常常有網友私訊到粉專詢問「會不會復刻」，但限量總是殘酷，像這次的「金門酒廠建廠67週年(豬)、68週年(鼠)特優紀念酒」，「58度開春馥郁金門高粱酒，及「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，三款不同風格的年節伴手禮，有興趣的民眾千萬要手刀搶購，以免向隅！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

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