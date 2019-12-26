轎車跑山路輪胎卡水溝　駕駛稱非飆車：我身體不適

▲王姓男子因為身體不適距離沒抓準，車子就這樣衝到排水溝中所幸人沒有受傷。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄湖內區田寮分駐所員警日前巡邏勤務時，發現一輛自小客車右側兩輪陷在一旁排水溝中，車子旁邊站著一位王姓男子，員警擔心發生車禍事故上前關心，經了解因為不小心才會把車開入排水溝，員警馬上聯絡維修廠協助拖吊，王男頻頻向警方感謝。

高雄湖內警分局田寮分駐所所長邱善明、警員林星豪日前巡邏勤務時，在田寮區崗安路段，發現一位71歲王姓男子神情不知所措的站在一輛右側兩輪掉入一旁排水溝的銀色自小客車旁，因為該路段比較偏僻，兩名員警擔心發生車禍事故，趕忙上前關心。

▲王姓男子因為身體不適距離沒抓準，車子就這樣衝到排水溝中所幸人沒有受傷。（圖／記者翁進忠翻攝）

王姓男子向警方表示，從阿蓮開車準備返回岡山住處，就在途中因身體不適，想說把車停放路旁休息一下，沒想到因為沒抓準距離，車子就這樣往排水溝衝了下去，整台車就卡在排水溝中，又忘記帶手機出門，一時不知怎麼辦，只好站在車旁等待熱心人士出現。兩名員警了解情況後，邱所長立即聯繫當地熟識的修車廠前來協助拖吊，才順利將車輛拖出。

湖內警分局長王世芳提醒民眾，開車要特別注意路況，尤其是沒有加蓋的排水溝，以免車子卡住而動彈不得。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

