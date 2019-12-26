桃園國道內壢匝道賓士火燒車！　駕駛先下車察看躲一劫

▲一輛賓士轎車26日上午行經中山高內壢匝道時突然自燃引發大火，駕駛及時逃脫未受傷，消防人員進行灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中山高速公路桃園內壢交流道匝道26日上午發生火燒車意外，一輛銀色賓士轎車剛下匝道突然引擎冒出濃煙，駕駛察覺有異下車查看，整輛車隨即起火燃燒，熊熊大火引發後方車輛閃避造成塞車，還好消防及時趕往灌救，僅花十餘分鐘就撲滅火勢，還好駕駛及時逃脫未釀成傷亡，消防人員研判可能是車輛過於老舊有關，肇事原因還需調查。

警方指出，26日上午8時4分接獲報案，位於中壢區中園路501號前即內壢交流道匝道下方處，一輛銀色賓士車自燃引發大火，桃園市消防局派出15名消防人員、4輛消防車、1輛救護車趕往處理，消防人員抵達時轎車已陷入熊熊火焰中，經以水線強力灌救約十餘分鐘將火勢撲滅，但轎車已燒成廢鐵，警方管制交通還造成內壢交流道回堵近兩公里車陣。

▲一輛賓士轎車26日上午行經中山高內壢匝道時突然自燃引發大火，消防人員撲滅火勢後檢視引擎起火處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

駕駛向員警供稱，當時下匝道準備去上班，在下匝道後引擎蓋忽然冒出濃煙，車輛隨即熄火拋錨，他下車查看後，引擎隨即起火燃燒，趕緊躲到路旁等待救援；消防人員撲滅火勢後檢查引擎燃燒部分研判，可能因車輛過於老舊，籲請民眾應定期檢查車輛，以免上路後故障造成意外，起火原因還在調查中。

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