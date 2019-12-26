嘉義行進間大貨車底盤突起火　駕駛嚇壞直喊要退休

▲嘉義民雄大貨車底盤起火，消防人員急拉水柱滅火。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局26日11時06分接獲民眾報案，指稱民雄鄉民雄農工7-11前發生車輛火警，消防局人車到達現場後，發現為大貨車行進間發生起火現象，火勢於11時20分撲滅，無人員受傷受困，詳細火燒車事故原因由消防局調查中，但60歲向姓駕駛卻嚇壞了，直呼要退休。

▲ 嘉義民雄傳出大貨車底盤起火。（圖／讀者提供）

嘉義縣民雄鄉民雄農工26日中午傳出大貨車底盤起火燃燒，其他車道上的駕駛看見火勢紛紛搖下車窗提醒向姓駕駛，向姓駕駛隨後將車停靠路邊報警，消防人員隨後趕到現場拉出水柱將火勢撲滅，但貨車車斗已嚴重燒毀，消防人員現場確認火勢完全撲滅後才離開現場。

據了解，向姓駕駛正準備送貨到台南，開車途中車禍底盤卻冒出火勢，但向姓駕駛自己卻不知情，是車道旁其他駕駛提醒後才發現車斗起火，向姓駕駛一度受到驚嚇說不出話，加以該車斗毀損程度相當嚴重，擔心修費用的他，甚至萌生退休想法。

附近今天近午傳火燒車，1輛大貨車底盤突然起火，其他駕駛見狀提醒貨車司機，60歲向姓司機趕忙停在路邊報請消防隊協助救援，消防人員到現場後隨即拉出水線，火勢沒多久即被控制住，但大貨車車斗燒毀嚴重，幸好沒有人員傷亡。

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