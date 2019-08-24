大士爺文化祭落幕　民雄鄉總動員垃圾大減量較往年少

▼ 大士爺文化祭落幕，當地街道也在清潔隊結合地方民眾進行打掃。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度嘉義民雄大士爺文化祭邁入第四年，23日隨著紙糊大士爺火化後，今年文化祭也隨著落幕。為期三天的普渡祭典，恰逢暑假期間預估吸引超過 20萬人以上，根據統計資料顯示今年大士爺祭三天垃圾量高達 33公噸，較去年少了5公噸。

▲▼ 大士爺文化祭活動期間，民雄清潔隊祭典前加強宣導垃圾分類資源回收限塑政策。（圖／記者翁伊森翻攝）



民雄清潔隊表示，今年動用清潔隊人力每天70人次三天210人次，環保志工隊7隊：東榮社區70人三天210人次、中樂社區40人三天120人次、中樂社區40人三天120人次、西安社區70人三天210人次、寮頂村20人三天60人次、慈善關愛協會32人三天96人次、文教基金會37人三天111人次總計1137人次共清理維護祭典期間環境，三天垃圾總數量約33噸〈2018年三天垃圾總數量約38噸〉較去年減少5噸，。

▲▼ 大士爺文化祭落幕，當地街道也在清潔隊結合民眾打掃下回復原貌。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外於祭典期間本所放置14個垃圾點供民眾丟置，由清潔隊員駐守維護清運;祭典前加強宣導垃圾分類資源回收限塑政策，民眾配合度高故垃圾量降低，加以推動垃圾定點宣導得宜，民眾配合垃圾定點丟垃圾，每日上午5點各志工隊依分配區域清掃，於6：30前清掃完畢。