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「趴睡米奇」限量1萬個！小7全新2020鼠年集點加購迪士尼周邊萌翻

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▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲711米老鼠全新集點活動。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

2020迎鼠年超商業者紛紛派出可愛米奇吸客，小7將從元旦1月1日起展開「迪士尼系列2020鼠於你集點送」活動，萌萌的迪士尼不鏽鋼保溫瓶、米奇耳朵造型傘還有限量1萬隻的趴睡米奇絨毛玩偶，迪士尼控一定要收集。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲多款迪士尼周邊商品可換購。

集點活動從1月1日開跑，精選辦公室必備的3C周邊及多款冬季保暖用品，放在家裡或辦公室都很療癒，凡集滿6點加79至999元即可兌換限量商品。小7以全新金色時尚風格設計，限量不鏽鋼保溫瓶共有6種款式、3款造型的限量造型傘有大大的立體耳朵超吸睛，另外米奇造型透明系香皂洗完香香還能當成鑰匙圈。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲復古風格米奇、米妮傘。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲墨鏡米奇有立體耳朵。

1月2日下午3點起可限量預購辦公室系列及居家系列共9種周邊商品，包括限量MOLESKINE限量訂製迪士尼紀念版筆記本、限量軟性大滑鼠墊、限量無線光學滑鼠，保暖系列外出必備限量米奇維尼披肩圍巾毯，限量趴睡米奇絨毛玩偶、限量米奇＆米妮造型暖腳套、限量米奇摩登單人冬被、限量米奇造型檯燈、限量米奇＆維尼多功能邊桌。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲限量趴睡米奇絨毛玩偶，集滿6點加299元加價購1款，限量共1萬個。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲限量造型香皂公仔鑰匙圈集滿6點加79元或60點免費送1款。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲香皂洗完還能變成鑰匙圈。

金鼠年福袋也將於1月3日起開始販售，凌晨零時開放每店限量現貨販售、1月3日下午3點開放限量預購，分為199元、299元、399元三種規格。有199元Hello Kitty福袋共3款與299元、399元兩種價格的米奇福袋共2款樣式。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲米奇福袋。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲Kitty3款限量福袋。

▲711米老鼠集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲福袋內隨機附贈迪士尼雨傘、筆記本與紅包袋。

除了小7全家也推出「錢鼠」福袋，攜手迪士尼系列周邊、羅技、野獸國三大品牌推出限量特色福袋，其中迪士尼授權小物福袋包含迪士尼水鑽刷具組等系列商品，多達5種不同組合，每包商品總價皆超過千元，售價499元，限量8000包。

集點活動日期：2020年1月1日（三）起至2月9日（日）止，商品兌換至2月11日（二）。

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