面交改寄超商！店員拿包裹超神秘「偷偷告訴妳…」　熟客：我們狂笑

▲原PO表示，她是第一次遇到這種情況。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享去超商取貨時，聽到店員很神祕跟她說話，「我跟店員在店內狂笑」。對此，有人分享也有類似經驗，「我也遇到這種賣家！」

當事人23日在「爆廢公社」臉書社團，還原和店員的對話：

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店員：偷偷告訴妳...這件是在我們家寄的哦。



原PO：真的假的？



店員：對啊，那個賣家問我「這是你們這間店嗎」，我看取件人的名字就是妳。

▼原PO說，即便是在同一間店寄貨取貨，貨品還是要進物流中心。（示意圖／CFP）

原PO表示，「其實我知道賣家在同縣市，本來要約面交，但賣家可能太忙碌，回應有點慢，我的APP又跳不出通知，要一直點進去看。點了4天，我決定花30元請他開賣場寄超商，只是沒想到寄件與取件會在同一間店。」

原PO回應網友的問題說，她是頭一次遇到這種狀況，剛好也和店員很熟，「我跟店員在店內狂笑」。有人留言，「我很好奇，物流需不需要先把貨品搬上車後，再搬下車過個水之類的」；原PO回「要啊！還是要進物流中心，再送回到取件門市。」還有人笑說，「說不定你們每天擦身而過，緣分在等著你們自己發掘。」

其他人分享遇過類似經驗，「我昨天剛遇到在別的地方約面交，結果一聊才發現他住我家隔壁隔壁而已啊」、「我遇過小幫手跟我可能住沒隔幾條街的，寄件收件都是同一個門市，然後就一直都是約那個門市面交」、「我也遇到這種賣家，問他要不要直接面交，直接被出貨。然後，我的貨物就這樣在外面流浪三天又回到原點。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！