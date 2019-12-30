李縉穎支持度躍升　第三勢力可望拿下土城、三峽席次

▲李縉穎的拜票行程中常見郭台銘力挺 。（圖／翻攝自李縉穎臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

無黨籍新北市第10選區立委候選人李縉穎29日到三峽公有市場拜票，前立委父親李嘉進以及郭台銘也現身力挺。團隊指出，李縉穎最新一次的民調支持度暴增了超過10個百分點，身為第三勢力，很有機會拿下土城、三峽的席次。

李縉穎在粉專表示，一早他去站路口時，因為雨勢的關係，擔心一會兒無法掃街，沒想到郭董一到現場，就穿上雨衣開始和民眾握手，大家都相當熱情，「下雨澆不熄我的決心！」

▲李縉穎：下雨也澆不熄我的決心 。（圖／翻攝自李縉穎臉書）

《東森新聞》指出，在郭台銘和柯文哲雙雙加持下，李縉穎近一個月以來的支持度也有大幅提升。根據競選團隊的民調顯示，李縉穎的支持度從11月的15.9%，上升到28.4%，暴增了12.5%。而國民黨對手林金結則是從29.6%，下降到21.1%，民進黨現任立委吳琪銘從36.8%降到32.3%，也就是說，李縉穎目前只小輸吳琪銘約4個百分點。

▲李縉穎最新支持度。（圖／東森新聞）

李縉穎的主要選民大多都是年輕族群，因此他也強化自己的具體政見，表示未來若當選立委，將會打造「土三科技園區」，「透過完善北大交流道、興建大漢溪南北側的快速道路以及縱向聯絡道，加速清水交流道完工，打通土三科技園區與北大特區周邊交通動脈，徹底解決交通問題。」盼能以國家整體的格局建設地方，提升第三勢力的勝選機會。

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