海巡署34人授階　署長室參議宋子陽晉升少將

▲海巡署25日上午舉行例行晉升授階典禮，由署長陳國恩主持。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會海巡署於25日上午舉行定期晉任陞任布達授階、授勳典禮，由署長陳國恩主持海巡署軍士官、文職人員共34員授階典禮；另外署方也頒發包含海巡署主秘滕永俊少將等25員頒授忠勤勳章儀式。海巡署這次授階典禮包含23位軍官、7位士官晉任、4位文職陞任，其中以海巡署署長室參議宋子陽晉升少將為該梯晉升的最高階軍官。

▲海巡署25日上午舉行例行晉升授階典禮，由署長陳國恩主持。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署長陳國恩首先表達祝賀之意，特別提到海巡署陞任將官人員宋子陽，於109年1月1日晉任少將，宋少將為陸軍官校正期80年班、國防大學戰爭學院正規班101年班，曾任所長、大隊長、總隊長、南沙指揮部副指揮官、東沙指揮部指揮官、副組長、北部地區副局長及海巡署參議等職務，

宋子陽少將專業學經歷相當完整，內外勤業務及領導統御相當全方位，海巡署長陳國恩致詞仍不忘藉機宣導非洲豬瘟防疫，勉勵同仁繼續為全台民眾守護國土，陳國恩演說並強調，未來要求海巡署全體人員落實專業、會建立公開透明的升遷制度，只要積極有功人員必獲重賞、讓優秀海巡人繼續在工作領域上為人民服務。

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