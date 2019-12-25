邱毅再爆民進黨養網軍證據　驚見「反串時力攻擊柯」　對付呂秀蓮、賴清德

▲ 國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀、新黨不分區立委候選人邱毅組「要正義」連線。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨24日舉出民進黨與行銷公司合約指控民進黨養網軍證據，民進黨解釋是「輿情蒐集」，邱毅25日召開記者會加碼爆料，拿出多份南風整合行銷的新媒體專案研究計畫，內容包括蒐集柯文哲的網軍部隊、抓各路網軍的帳號等，甚至還看到「近期檢舉的各路網軍」、「若檢舉成功可將其水桶或刪除帳號」、「反串時代力量攻擊柯文哲」等內容，甚至連前副總統呂秀蓮、民進黨副總統候選人賴清德，都是民進黨網軍攻擊的對象。

邱毅指出，楊蕙如網軍的帳號idcc是湯文馨所有，湯文馨是黃國書立委助理，同時也是南風整合行銷公司董事。2018年3月8日，湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容是雙方的合約書，南風整合行銷每半個月向民進黨中央做網軍運作的報告，質疑這名湯文馨直接經營網軍公司與民進黨中央簽約，專職替民進黨帶風向。

針對爆料內容，民進黨解釋是在「輿情蒐集」，是許多公司與機構都會做的資訊蒐集，其中包括彙整各種假訊息與不實謠言。

邱毅25日再召開記者會，踢爆另一封7月23日電子郵件，信中寫明「關於新聞專案服務第二期款，麻煩開印發票寄至黨部，我會在收到發票後為你請款」，足以證實民進黨中央跟南風整合行銷簽約，且是在執行中。

對於黃國書稱，湯文馨已在2017年12月離職，邱毅質疑，2018年1月南風行銷整合公司成立，湯文馨成為董事後，仍然在使用黃國書辦公室，且仍掌握idcc帳號，請黃國書說明與湯文馨的關係。

邱毅接著拿出多份南風整合行銷的新媒體專案研究計畫，內容包括蒐集柯文哲的網軍部隊、檢舉各路網軍、抓各路網軍的帳號等，甚至還看到「近期檢舉的各路網軍」、「若檢舉成功可將其水桶或刪除帳號」、「反串時代力量攻擊柯文哲」等內容，邱毅驚呼「大家知道時代力量原本是支持柯文哲的，後來紛紛倒戈，原來就是南風行銷的功勞，不斷反串打柯，讓他們有裂痕」，「難道輿情分析是分析別人網軍、消耗各路網軍，分化、挑播離間與拉攏嗎？」

▼國民黨召開記者會爆料民進黨養網軍資料。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

邱毅再進一步指出，南風整合行銷公司對付呂秀蓮，報告中指稱「祖母綠，不要以為自己的皇太后或老公主」，吵一下看有沒有糖吃而已，「請問呂秀蓮可以忍得下這一口氣嗎？」此外，針對賴清德，報告中指稱「賴清德的香蕉新吃法連自家立委都不相挺」，邱毅直呼蔡英文真的是「毒」，用民進黨中央的錢，修理賴清德，難怪總統初選時連賴清德都求饒，請蔡不要用網軍修理他。