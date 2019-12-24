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昔日夥伴變戰友！曹爾忠以「無黨籍」參選連江立委：國民黨朋友們保重

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▲曹爾忠。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

▲國民黨員曹爾忠以「無黨籍」身分參選連江立委。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020大選倒數18天，國民黨在連江縣選區面臨分裂情形，黨員曹爾忠此次以「無黨籍」身分參選立委，與力拼連任的陳雪生正面對決。曹爾忠日前表示，自己將挺身而出，為年輕人及馬祖未來奮力一戰，「國民黨朋友們，請多保重 」、「我愛國民黨，我更愛馬祖 」。

曹爾忠曾在臉書上提到，自己從1992年參加國民黨初選，獲得提名參選並順利當選，直到1993年進入立法院，在立法院期間擔任書記長時，有效摧毀施明德的「2月政改」、「5月政改」守護政權；此外，也捍衛軍公教權益、完成電信三法、推動取消長途電話費率等。

▲曹爾忠。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

▲曹爾忠強調，自己將為年輕人及馬祖的未來奮力一戰。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

在過去推動核四覆議、獎參條例、健保制度、眷村改建等國家重大法案，曹爾忠表示，自己為黨全力打拼 ，更擬具完成離島建設條例18條條文、開創試辦小三通、簽署兩馬協議，為金門馬祖與大陸交流建立平台，成為現今兩岸交流重要的通道 。

曹爾忠卸任立法委員後，參加選任黨部主委的選舉，重任連江縣黨部主委，希望為黨建立民主的初選機制，給馬祖年輕人機會，但他提到，「在中央全力推動總統初選，擴大收納所有可能參選黨員時，卻獨將馬祖排除在外，不辦立委初選，違法違規採取徵召，剝奪所有黨員參選權利，因此在黨中央決定徵召後，就辭去連江縣黨部主委以示負責。」

曹爾忠強調，加入國民黨45年 ，但接受馬祖養育已65年， 「國民黨是朋友，馬祖是我的母親， 我以沉重的心情，很不捨地說，國民黨朋友們，請多保重，我們暫時分開吧！」他表示，將挺身而出，為年輕人及馬祖未來奮力一戰，「因為我愛國民黨，更愛馬祖。」

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